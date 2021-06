Carlos Sainz: "Podría ser un piloto con dos victorias en la Fórmula 1"

Carlos Sainz es uno de los pilotos más completos que hay en la Fórmula 1 actualmente. Así lo ha demostrado su paso a Ferrari, ya que solo ha necesitado unas carreras para adaptarse forma completa a su nuevo monoplaza. El madrileño sabe que todavía le queda mucho terreno por andar, pero es innegable que lo demostrado hasta ahora es realmente impresionante.

Su adaptación al SF21 ha sido muy superior a la que han tenido otros pilotos que han cambiado de coche este año. Ni 'Checo' Pérez al Red Bull, ni Vettel al Aston Martin, ni Ricciardo al McLaren, nadie está consiguiendo exprimir de esa forma su nuevo monoplaza. Carlos lo ha hecho por talento, por trabajo, por esfuerzo y por tener un método de disciplina y aprendizaje que lleva por el camino del éxito.

En Mónaco llegó la mayor representación de esa adaptación aunque para Carlos fue un fin de semana difícil. Primero, el error de Charles Leclerc le dejó sin la opción de pelear por la pole position en su último intento y después, una carrera sin muchas oportunidades le dio su primer podio vestido de rojo y en Ferrari, aunque le dejó el sabor amargo de que la victoria era posible.

Esa sensación, más o menos parecida, vivió ya el pasado año en el Gran Premio de Monza cuando en una carrera caótica, se vio peleando con Pierre Gasly por la victoria. Finalmente solo pudo ser segundo, pero estuvo realmente cerca de haber logrado su primer triunfo en la Fórmula 1. Carlos sigue teniendo en mente esas dos balas y espera ya una oportunidad en la que todo esté de cara para poderlo conseguir.

Carlos, insaciabale

"Ciertamente una victoria me imagino que será mucho mejor que un segundo lugar. En segundo lugar ya había terminado en Monza el año pasado. Podía haber ganado. Ahora pienso que podría ser un piloto con dos victorias en la Fórmula 1". Así se sincera el madrileño en una entrevista con el Corriere dello Sport.

A pesar de esos dos momentos en los que por ritmo y posibilidades pudo haber llegado, Carlos no duda en que si sigue trabajando así, la oportunidad buena para estrenarse terminará apareciendo: "Llegará. Si sigo pilotando y trabajando como lo estoy haciendo. Sólo pienso en eso. Un segundo lugar no me satisface, paradójicamente estaba más feliz después del tercer puesto en Brasil en 2019, porque entonces realmente había logrado el máximo".

"No me falta ninguna pieza, sólo se necesitan las circunstancias adecuadas. Estoy bien en cuanto a talento, método de trabajo y ganas de ganar, sólo necesito una oportunidad y el rompecabezas estará completo".

Buen futuro en Ferrari

Carlos desea que ese triunfo llegue cuanto antes y si puede ser este año mejor. Sabe, como es lógico, que tener la superioridad que mostraron en Mónaco será casi imposible que se vuelva a repetir, pero ahora tiene la moral, la confianza y el poquito de experiencia que le faltaba para verse delante en más carreras y aprovechar algún error.

"Ferrari puede ganar este año, pero con la ayuda de otros: se presentará una ocasión en estos 18 Grandes Premios, pero ser técnicamente superiores como sucedió en Montecarlo será difícil. En esa ocasión, Mercedes cometió muchos errores y esas son las oportunidades que debemos aprovechar hoy para ganar".

