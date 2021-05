Carlos Sainz, tras su histórico podio en Mónaco: "Cuando mire atrás estaré orgulloso de este día"

Carlos Sainz ha hecho historia en Mónaco. Al menos, a título personal. No es su primer podio en la Fórmula 1, pero no hay ninguno igual al que se consigue en Mónaco y, además, vestido con los colores de Ferrari. El piloto español ha descorchado su primera botella de champán con los de Maranello y espera que sea la primera de muchas.

Ya es una realidad que Ferrari se ha convertido en una amenaza para los grandes. Cierto es que las condiciones de Mónaco, trazado singular donde los haya, han beneficiado a los italianos como han demostrado el enorme ritmo de Leclerc y Sainz. Sin embargo, los resultados hay que materializarlos. Charles no pudo hacerlo por un accidente en los minutos finales de la Q3 del sábado que le han impedido tomar la salida. Cara pole para el monegasco. Quien sí lo ha hecho es Carlos, que ha confirmado su gran fin de semana.

Durante la mayoría de sesiones ha sido segundo, unas veces por detrás de Leclerc, otras de Verstappen, y ahí es donde ha conseguido subir su SF21, hasta la segunda posición a pesar de haber salido cuarto. Carlos sabe que tenía potencial de pole position y victoria, pero teniendo en cuenta cómo se han producido los acontecimientos, esta segunda plaza sabe a oro y da ganas de ir a por más.

Carlos Sainz rueda con el SF21 en Mónaco Reuters

"Es un gran resultado. Si me lo hubieras dicho antes de Mónaco, lo hubiera firmado. Hay que tener en cuenta las circunstancias del fin de semana. Teniendo en cuenta eso, quizás no ha tenido tan buen sabor, pero seguro que cuando mire atrás estaré contento y orgulloso de este día. Como equipo tenemos que estar orgullosos".

Ese sabor agridulce de saber que el SF21 estaba para grandes objetivos es el que no le permite disfrutar, ahora mismo, de lo que significa hacer segundo en Mónaco. Con el tiempo mirará con perspectiva este éxito rotundo. No hay lugar más especial para estrenarse en el cajón con el Cavallino Rampante que en el Principado. Además, Carlos ha sabido lidiar con la presión de ser la única baza de Ferrari.

"Un poco si pensé en la no participación de Charles. Tienes más responsabilidad de salvar el fin de semana y quieres brindar un podio al equipo. Había mucho trafico en las paradas. Valtteri también se retiró, pero yo tenía un coche muy bueno hoy".

Un domingo redondo

Aunque el resquemor por lo vivido el sábado le seguía tocando algo por dentro, Carlos sabe que el segundo puesto era más de lo que se podía esperar en carrera: "Seguro que hoy más no se podía hacer. Muy buen ritmo todo el fin de semana y en carrera lo he podido demostrar. Contento con este segundo puesto, pero no del todo por el equipo por la sensación de no haber ganado la carrera. Sin embargo, hoy era lo máximo que se podía hacer. Max no ha cometido ningún error y es lo que ha pasado".

"La clave de hoy era demostrar el ritmo. He intentado poner algo de presión a ver si me podía acercar, pero se ve que Max iba cómodo con el coche y no hemos podido meterle presión por el graining. No nos esperábamos tanto con el neumático duro. No obstante, saliendo cuartos acabar segundos en Mónaco es una buena situación".

Carlos Sainz en el podio del Gran Premio de Mónaco Reuters

Tanto Carlos como Verstappen han tenido una carrera cómoda con sus monoplazas y eso les ha permitido ir al máximo: "Al final cuando vas cómodo con el coche, no se te hace la carrera larga. Vas por tus trazadas y te vas acercando a los muros. He ido muy cómodo. Lo único que nos ha faltado es no tener graining en el neumático delantero. Sentimiento agridulce no haber hecho la pole ayer. Seguro que más de uno ha estado esperando a ver si caía la lotería. Lo buenos que somos todos hace que haya pocas oportunidades. La próxima vez que se presente una oportunidad, voy a estar ahí".

Por último, Sainz valoró positivamente la nota simpática de la jornada compartir podio con su excompañero y amigo Lando Norris: "El año pasado había buen rollo en McLaren, pero sobre todo velocidad. Lando está haciendo un añazo, yo sé lo rápido que es. Me ha alegrado compartir podio con él, la verdad. Son rivales, pero con el buen rollo que hay era divertido compartir un podio con él".

