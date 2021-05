Carlos Sainz estalla en Mónaco: "Estoy cabreado, tenía la oportunidad de hacer mi primera pole"

Carlos Sainz ha terminado la sesión de clasificación de este sábado muy enfadado. El piloto madrileño ha demostrado durante todo el fin de semana ser el más regular por las calles y las estrecheces de Mónaco. Sin embargo, un error de su compañero Charles Leclerc le ha dejado, al menos, sin la oportunidad de pelear por la primera pole position de su carrera deportiva.

Además, una pole que bien podría haber valido una victoria este domingo ya que se produjo en el Gran Premio de Mónaco, donde los sábados casi tan importantes o incluso más que los domingos. Además, ese error cometido por Leclerc, que se estrelló contra el muro poniendo punto final a la sesión de clasificación, a quien más benefició fue al monegasco, ya que nadie más pudo marcar una vuelta para intentar superar su registro.

Sainz y Leclerc habían tenido una importante pelea minutos antes cuando el '16' de Ferrari marcó el mejor tiempo del fin de semana. Sin embargo, Carlos, que llegaba al último séctor marcando la mejor vuelta posible y con muchas opciones de ponerse primero, cometió un pequeño error que le hizo perder algunas décimas y, además obtener 'solo' la cuarta plaza en la parrilla. Precisamente por ese error, que tenía localizado, Carlos sabía que tenía unas décimas extra con las que asaltar la primera plaza, pero no pudo probarlo.

Carlos Sainz seguido de Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco Reuters

"No he tenido un último intento, tengo rabia. Era mi primera oportunidad que tenía para hacer la Pole y ni siquiera he podido. Tenía ritmo para hacer un 1'10''1 ó un 1'10''2, sabía que tenía dos o tres décimas en el bolsillo y no las he podido sacar. Estoy muy cabreado como os podéis imaginar".

"Pensaba que podría hacer la pole, me sentía muy bien en el coche y tenía mucho ritmo. Por ello, podéis imaginar lo frustrante que es no haber aprovechado la oportunidad de hacer la Pole en Mónaco. Como equipo creo que podíamos haber hecho doblete, teníamos ritmo todo el fin de semana. No estoy contento, así de simple".

Un enfado mayúsculo

Como se suele decir, Carlos estaba que echaba humo o que fumaba en pipa. Su cabreo era muy importante ya que se veía de verdad con opciones de hacer algo histórico para él, su primera pole position en la Fórmula 1 y en el trazado más exclusivo y difícil del mundo. Sin embargo, no pudo ser, y ahora tiene muy complicado luchar incluso por el podio como transmitía en los micrófonos de DAZN F1.

El coche de Leclerc tras su accidente en el GP de Mónaco Reuters

"El trabajo duro está dando sus frutos y cada vez me siento mejor, me veo capaz de ir al límite en clasificación y por eso es frustrante. No tenemos muchas oportunidades de hacer la pole en Mónaco y por eso estoy decepcionado. Mi objetivo para mañana es hacer podio o ganar la carrera, el problema es que empiezo cuarto y pocas veces se gana desde ahí. Hoy es un día muy frustrante para mí, ya que ni tan siquiera he tenido la oportunidad. Mañana es otro día y pensaré bien lo que puedo hacer mañana. Eso sí, hoy ni mucho menos ha sido uno de mis mejores días".

A pesar de todo, Carlos Sainz ha querido aclarar que no hay ningún problema con su compañero Leclerc, que no le acusa de su accidente porque es algo fruto de haber ido al límite hasta el último segundo, aunque reconoce que le ha perjudicado bastante: "Todo esto no tiene nada que ver con Charles. Ha arriesgado y se ha ido contra el muro. Es una de las consecuencias que hay en Mónaco. Hemos tenido muy mala suerte".

[Más información: Leclerc se lleva la pole y se estrella en Mónaco: Carlos Sainz, 4º y Fernando Alonso, 17º]