Ecclestone no compra el 'cuento' de Hamilton sobre su renovación con Mercedes: "Es puro teatro"

La renovación de Lewis Hamilton va camino de convertirse en uno de los mayores culebrones de este 2021 y casi de la historia de la Fórmula 1. El equipo dominador y campeón los últimos años y el piloto que ha arrasado las últimas temporadas hasta coleccionar siete títulos siguen sin darse el sí quiero, al menos de manera oficial, para anunciar que han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del inglés.

Algunos piensan que sucede algo raro entre ambas partes, que la situación entre Mercedes y Hamilton no huele bien porque su relación no sería tan estable como parecía y que ese era el motivo real por el que todavía no se había llegado a un acuerdo. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando y la única realidad es que los días pasan y el acuerdo sigue sin anunciarse.

Esta situación podría estar erosionando aun más la relación entre Hamilton y el equipo alemán. Tanto es así que algunas voces autorizadas del paddock afirman que Mercedes debería dar carpetazo al asunto y enseñarle la puerta de salida a Hamilton si no acepta las condiciones que ya se le han propuesto en varias ocasiones. Al parecer, el británico sigue pidiendo más.

Hamilton en el GP de Bahréin Twitter (@MercedesAMGF1)

Pide más dinero, pero también pide más cosas, a cada cual más complicada de garantizar para la escudería de las 'flechas plateadas'. Una de ellas es tener poder decisión para elegir quién debe ser su compañero de equipo en 2022, momento en el que la Fórmula 1 debería parecerse poco a lo visto estos últimos años. Por ello, Hamilton quiere un piloto cómodo a su lado como Bottas y no a un joven peleón como Russell que pueda darle problemas.

El tema del dinero también está sobre la mesa ya que, tal y como afirman algunos medios, las pretensiones de Hamilton, que empezaron siendo cercanas a los 45 millones de euros por temporada, se podrían haber incrementado hasta los 70, algo absolutamente inviable para la escudería germana que se encuentra, como todas, afectada por la pandemia y en plena reducción de gastos por normativa de la FIA.

Por si esto fuera poco, Mercedes y Hamilton no se ponen de acuerdo ni en la duración de ese hipotético contrato que deben firmar. Desde la formación que lidera Toto Wolff, que sí que ha renovado su vinculación, le ofrecerían al británico únicamente un año y hablar a la conclusión de la temporada 2021 para tomar una decisión más definitiva. Por su parte, Hamilton, que en teoría no quiere abandonar la Fórmula 1, quiere un pacto mayor.

Ecclestone desconfía

Sea como fuere, lo cierto es que Hamilton y Mercedes siguen sin llegar a un acuerdo, algo que tiene impacientes, y pendientes, a muchos en la Fórmula 1, agazapados a la espera de ver si pueden aprovecharse de las debilidades de una unión que ha sido imbatible en los últimos años.

Bernie Ecclestone y Hamilton se abrazan GTRES

Sin embargo, quien no se ha creído nada de lo sucedido hasta ahora ha sido Bernie Ecclestone, exmandamás del 'Gran Circo' y que tiene muy claro que todo lo que rodea al 'caso Lewis Hamilton' no es más que un 'cuento' para dar audiencia a los medios y obtener repercusión durante el parón de la temporada, pero que en realidad, todo está solucionado desde hace fechas.

"Todo es puro teatro para que Lewis, en particular, permanezca en los titulares durante estas monótonas semanas". Esto afirmaba Ecclestone en declaraciones al medio Blick asegurando que él cree que todo está ya atado y casi firmado. De momento, la única realidad es que Hamilton sigue sin contrato oficial para la temporada 2021, aunque sí aparecen en la lista provisional de pilotos para la nueva temporada de la FIA.

