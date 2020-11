Carlos Sainz se pasa a los coches eléctricos de la 'Extreme E': formará equipo con Laia Sanz

Carlos Sainz quiere aventuras y ofertas no le faltan. Cuando muchos piensan que puede caer en la autocomplacencia de haber demostrado tantas veces ser el mejor, él se reinventa y persigue nuevos retos. En su horizonte tiene ya el sueño del cuarto Dakar, reto que está preparando a conciencia. Sin embargo, no es el único.

El piloto madrileño está preparado para dar el salto a los coches eléctricos en un campeonato absolutamente espectacular como promete ser la 'Extreme E' de Alejandro Agag y todo su equipo, los cuales quieren introducir este nuevo sistema de competición en las competiciones más extremas.

La intención de Carlos Sainz no es otra que introducirse en una nueva competición y volver a demostrar su valía, además de prestar su figura mediática y consagrada para dar visibilidad a una iniciativa relativamente nueva, ya que las competiciones de coches eléctricos se llevan produciendo varios años.

En esta ocasión, 'el matador' formará parte del equipo QEV Technologies de Acciona junto a otra piloto que tiene una grandísima experiencia en esto de las dunas. Sin embargo, en contraposición a Carlos, ella la tiene sobre dos ruedas, ya que ha sido capaz de completar el rally más exigente del mundo en 10 ocasiones, siendo la mejor mujer clasificada en todas ellas. Además, tiene el récord histórico de tener la mejor clasificación de una mujer en el Dakar de todos los tiempos con su noveno puesto de la general de 2015. Ella es Laia Sanz.

Carlos Sainz y Laia Sanz en la presentación de su equipo de 'Extreme E' EFE

Ambos formarán parte de un ambicioso proyecto que sin duda enriquecerá y mucho su unión y sus carreras deportivas en una prueba que aboga por la igualdad entre hombres y mujeres ya que es conditio sine qua non que esa igualdad esté presente en todos los automóviles.

Por su parte, Carlos Sainz intentará el asalto a una nueva victoria que añadir a su ya extenso palmarés en el que ocupan un puesto preferencial sus tres Rally Dakar, sus dos Campeonatos del Mundo de Rally y su reciente galardón del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ganado tras su última exhibición en las dunas de Arabia Saudí.

Para Laia Sanz se trata también de una oportunidad muy especial ya que compartirá equipo con otro piloto que es historia del automovilismo en España y en el mundo y supondrá un acercamiento a su paso a las cuatro ruedas, ya que siempre ha mantenido que una de sus ilusiones sería completar el Dakar también en coches.

El equipo Sainz-Sanz

Así se mostraba de contenta la catalana: "Soy una gran fan de los rallys y dar este paso a los coches al lado de Carlos Sainz es increíble y un sueño. Espero aprender muchísimo y estar a la altura de este proyecto. Las mujeres no lo tienen fácil en el mundo del motor y es interesante que en este campeonato puedan luchar".

Para Carlos, esta nueva aventura supone un reto importante por dos motivos: "Después de tantos coches que he conducido, mi carrera avanza y tener la oportunidad antes de acabarla de conducir lo que va a ser el futuro no podía desaprovecharla. Aparte, también quería dar el salto de piloto a formar parte del equipo porque es un campeonato totalmente nuevo que nos va a ofrecer cosas que no conocemos y que descubriremos poco a poco".

Sainz se ha mostrado muy orgulloso de contar con Laia en el equipo, ya que se declara un total fan suyo: "Es un ejemplo y estoy absolutamente convencido de que es la persona ideal para hacer todo lo posible. Confío en ella y será genial compartir coche en este campeonato distinto con un formato nuevo".

Carlos Sainz y Laia Sanz junto a su coche de la 'Extreme E' EFE

"Es un reto para nosotros pero también para los organizadores. Según vaya avanzando el campeonato se irá adaptando y descubriendo lo que va a mejor y lo que va menos bien. Va a ser un buen espectáculo". Para el madrileño también será un reto importante en la parte final de su carrera deportiva, la cual parece ser, una vez más, eterna. Sobre todo porque no pierde las ganas por competir y seguir ganando.

El campeonato de 'Extreme E' celebrará su primera edición el próximo año, en 2021, y tendrá cinco pruebas muy repartidas durante todo el curso. Serán en Arabia Saudí (20-21 de marzo); Lago Rosa de Senegal (29-30 de mayo); Groenlandia (28-29 de agosto); Amazon X Para, Brasil (23-24 de octubre) y Patagonia, Argentina (11-12 diciembre). Lugares extremos, pintorescos y muy diversos para un proyecto gigante que promete ser único en la historia del motor.

Junto a ellos, en la presentación del equipo también estuvo Joan Orús, director de Operaciones de QEV Technologies, y Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA. Mollinedo afirmó que la apuesta se debe al impulso de "la movilidad eléctrica y un modelo de vida y económico distinto".

