Así acabó el codo de Laia Sanz tras una caída en el Rally de Andalucía

El Rally de Andalucía ha dado comienzo y en la prólogo ha llegado una de las noticias del día en el mundo del deporte. Laia Sanz ha sufrido una dura caída y es que aunque puede que para muchos 9 kilómetros no significan nada si se habla de los 1.300 totales, este incidente ha hecho que la catalana pierda casi un minuto respecto a sus principales rivales.

La caída le ha provocado una herida en el codo izquierdo, tanto es así que la propia piloto ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo ha quedado esta parte de su cuerpo después de que le diesen varios puntos de sutura. Su moto Gas Gas también sufrió daños, pero ya está como nueva tal y como ha confesado Sanz.

"Ups, no es el mejor comienzo del rally. El resultado del prólogo. Por suerte, mi equipo ha hecho que la moto luzca como nueva otra vez", ha escrito la piloto española en una de sus stories de la citada red social.

El codo de Laia Sanz tras recibir varios puntos de sutura por una caída en el Rally de Andalucía

No solo eso, sino que también publicó un post. "Ouch. Esto es lo que pasa cuando deslizas por el suelo unas cuantas decenas de metros. A ver cómo estoy mañana para tomar la salida... Muchas gracias a los médicos del Rally de Andalucía", escribió en varios idiomas en su cuenta personal de Instagram.

Laia Sanz cruzó la meta en la posición 27, a 54 segundo del australiano Toby Price, y explicó después cómo se produjo la caída: "El rally no ha empezado muy bien para mí, porque he tenido una gran caída justo al comienzo de la especial. El suelo estaba más resbaladizo de lo que parecía, iba muy rápida y he entrado demasiado pasada en una curva. Por suerte, no me he hecho demasiado daño".

"Solo una buena rascada en la piel del antebrazo. No es la mejor manera de empezar, pero aparte de esto, me he sentido bien con la moto. Es una pena haber perdido tiempo, porque los cronos están muy ajustados", continuó diciendo la piloto catalana tras el prólogo del Rally de Andalucía.

Año complicado

Esta carrera es la primera de Laia Sanz en 2020: "Vengo de un año en blanco por la lesión en la mano, así que el objetivo es ver qué tal me siento e ir cogiendo la forma". "Es muy buena noticia para mí volver a estar en una carrera, aunque éste no sea un rally normal, sino más bien una prueba tipo Baja. Sea como sea, es una gran oportunidad para entrenar", continuó la piloto.

La 18 veces campeona del mundo de motos afirmó además que sabe que esta "no es la mejor manera de empezar", pero que se sintió "bien con la moto", algo que es muy importante, más aun después de haberse caído y haber recibido puntos en su codo. "Es una pena haber perdido tiempo porque los cronos están muy ajustados y este miércoles tendré que salir detrás de muchos pilotos, así que habrá más polvo y será más difícil", sentenció.

