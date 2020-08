Mattia Binotto carga contra los plagios de Racing Point: "Es como copiar en un examen"

La Fórmula 1 sigue dando espectáculo tanto dentro como fuera de los circuitos, y es que la polémica que rodea al equipo Racing Point, conocido como el 'Mercedes rosa', con el resto de equipos de la parrilla está creando una historia sin fin dentro del paddock. El último en sumarse a la crítica ha sido Mattia Binotto, jefe de Ferrari.

El líder de la Scuderia admite estar muy cabreado tanto por el proceder de los equipos Racing Point y Mercedes como por el llevado a cabo por la FIA, que considera la irregularidad del equipo propiedad del empresario Stroll, pero cuyas sanciones son claramente cortinas de humo para no afrontar la realidad por puros intereses económicos.

Por ello, equipos como la escudería Renault se han hartado y han ido a la FIA para que acometa de una vez el conflicto y ponga una solución real. Sin embargo, la sanción de 15 puntos y 400.000 euros de multa ha sido tan insuficiente que ha provocado que el cabreo en el 'Gran Circo' haya ido en aumento. A la protesta de Renault se han unido enérgicamente marcas como McLaren o Williams, que usan motor Mercedes, o la propia Ferrari.

Binotto en el box de Ferrari Instagram (mattia.binotto)

Tanto el equipo Racing Point como la FIA han ido buscando las lagunas legales del reglamento para evitar que las sanciones fueran mayores. La intención de Renault era que el 'Mercedes rosa' fuera descalificado de las tres carreras en las que ha empleado el aireador de freno delantero del Mercedes de 2019, así como que no pudieran volver a utilizarlo. Sin embargo, el máximo organismo del automovilismo decidió sancionar el hecho deportivo y no el problema real, la copia del diseño, un aspecto técnico que hubiera acarreado una sanción mayor.

Por su parte, Mattia Binotto ha expresado su incredulidad ante unos jueces que han reconocido algo como ilegal, de ahí que haya una sanción, pero que sin embargo permiten que se siga utilizando. De esta forma, ha decidido lanzar su ataque mediante unas palabras recogidas por Sky Italia.

"Ya hemos dicho lo que pensamos. Ha habido protestas y hubo un primer veredicto que dijo que lo que hizo Racing Point es ilegal. Stroll y Wolff pueden estar enfadados, pero se han violado las reglas. Es como copiar en un examen. Están los que copian el examen y los que aprueban para que otros les copien".

Mattia Binotto en el GP 70 Aniversario Instagram (mattia.binotto)

"Los hechos son obvios. Creemos que la sentencia no fue la adecuada, no es posible copiar y entender el concepto completo detrás del coche. El reglamento es lo suficientemente claro y creemos que puede haber una violación. No creemos que el veredicto sea suficiente".

La posición de la FIA

De momento, la FIA decide lavarse las manos e intentar cubrirse las espaldas de cara al próximo curso, momento en el que prohibirá expresamente copiar íntegramente un coche para evitar que haya réplicas de los Mercedes por toda la parrilla. Sin embargo, hasta en ese caso habrá equipos que quieran buscar la vuelta de tuerca a la normativa para equipararse a lo que ha hecho Racing Point este año.

"Esto evitará que los equipos usen muchas fotos para copiar partes completas de otros coches como ha hecho Racing Point. Seguiremos aceptando que algunos componentes sean copiados, pero no queremos que el coche entero sea básicamente una copia de otro, no queremos que el año que viene haya ocho o 10 Mercedes o copias del Mercedes", afirmaba Nikola Tombazis, miembro de la FIA.

[Más información: Fernando Alonso y su próximo objetivo: llegan las 500 Millas de Indianápolis]