Ferrari admite el fracaso de su unidad de potencia: "Hemos perdido nuestras prestaciones"

El fracaso de Ferrari es absoluto. Es un secreto a voces que todos conocen pero que ahora, la propia escudería italiana ha tenido que reconocer debido a, entre otras cosas, las presiones internas que están sufriendo desde la fábrica ferrarista por los malos resultados cosechados en lo que va de temporada.

La situación en Ferrari es crítica y ha tenido que ser Mattia Binotto quien se encargara de reconocer públicamente que los problemas que están teniendo el equipo este año vienen ocasionados por los cambios técnicos que se realizaron el pasado curso y que obligaron a la FIA a abrir una investigación a los italianos y a realizar un acuerdo secreto entre las partes.

No obstante, aquellas mejores que supusieron el mayor adelanto de la Scuderia el año pasado están provocando que este año el coche del Cavallino Rampante esté un segundo por detrás del monoplaza de la temporada pasada, así como que todos los avances realizados se haya producido en base a una unidad de potencia que ha sido prohibida.

Así lo explicaba el propio Binotto: "Las reglas son difíciles y complejas, todavía hacen falta aclaraciones y es un proceso en marcha. El año pasado hubo muchas directivas que aclararon áreas de las reglas. No fueron sólo para Ferrari, también para otros fabricantes. En Ferrari tuvimos que adaptarnos y hemos perdido parte de las prestaciones que teníamos".

"Creo que hay áreas de las reglas que se pueden clarificar y lo esperamos para el futuro", aseguraba Mattia desde Hungría, sabedor de que esa sería la última esperanza que les quedaría para intentar volver a hacer un coche competitivo a partir de los avances logrados la pasada temporada.

Lo que no considera Binotto es que su etapa en Ferrari se haya terminado a pesar de la horrible racha de resultados que atraviesa el equipo, especialmente desde que Leclerc y Vettel tampoco reman en la misma dirección. Las rupturas en la escudería roja son muy grandes en todos sus sectores, y eso también repercute en la labor del equipo.

"Es un trabajo difícil, no hay dudas, y cuando no lo estamos haciendo bien tienes mucha presión, y también desde dentro nos la imponemos porque sabemos cuál es nuestro trabajo en Ferrari. Pero llevo 25 años en la F1 y no es la primera vez que tenemos una temporada difícil en Ferrari.Lo importante en estos tiempos es la estabilidad".

Mejores expectativas para Hungría

Aun así, en Hungría, Ferrari debe dar un paso al frente y situarse muy por encima del rendimiento que dieron sus monoplazas en los dos grandes premios que se corrieron en Austria. Se trata de un circuito más lento que debe penalizar menos su falta de velocidad en rectas.

Además, todas las mejores que se habían planteado iban en una dirección favorable, la de mejorar la carga aerodinámica del monoplaza y la de reforzar el paso por curva, dos de los pocos puntos en los que el Ferrari puede intentar reducir las distancias con sus rivales, los cuales tiene a años luz y que le hacen casi imposible pensar en el podio.

