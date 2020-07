Max Verstappen, ansioso por la vuelta de Fernando Alonso: "Quiero luchar contra él"

Max Verstappen es uno de los pilotos del momento. Llamado a ser el gran heredero de todos los campeones de la parrilla, su talento y su juventud le auguran una amplia y exitosa carrera en la Fórmula 1. Sin embargo, para ganar necesita tener un coche dominante. Verstappen habla sobre su Red Bull, sobre el nuevo Mundial y sobre Fernando Alonso.

El neerlandés, único capaz de competir contra Hamilton y Bottas cuando las condiciones se dan para ello, es ya una referencia del 'Gran Circo' a sus 22 años. Sin embargo, 104 grandes premios después de su debut ya acumula una experiencia a la que suma sus ocho victorias y sus dos poles, destellos de su enorme talento.

El de Red Bull ha hablado para As en una amplia entrevista donde repasa la actualidad del paddock y donde deja detalles de, entre otros, Fernando Alonso. Max es, y se siente, el único capaz de pelear con Mercedes, aunque admite que siguen estando lejos: "Quizás estén un poco más lejos, pero no tengo claro si es por el tipo de circuito. Está claro que en Red Bull Ring tenían un coche muy fuerte. Era muy difícil ganarles allí, pero veremos este fin de semana qué es lo que podemos hacer".

Verstappen echa de menos algo más de velocidad en su Red Bull para aumentar su competitividad: "Está claro que nos falta velocidad punta y en general echamos de menos cierto equilibrio en el coche. Debemos hacerlo mejor a lo largo de un stint completo. Son varias cosas, pero trabajamos mucho para recuperar esa competitividad frente a ellos".

Sin embargo, reconoce que el coche de la bebida energética recupera enteros en el paso por curvas lentas, pero para ello necesita alejarse de circuitos de potencia. Aun así, Max no se arruga y no rehusa una batalla, tal y como hizo en el Gran Premio de Austria con un excelente adelantamiento por el exterior sobre Bottas, a pesar de que era consciente de que el mayor ritmo del Mercedes le haría perder la posición de nuevo.

Max está viviendo un Mundial diferente, el Mundial de la pandemia en el que se echan de menos muchas cosas, especialmente los aficionados: "Todo está más vacío en el paddock, a mí particularmente me gusta porque puedes caminar con más calma sin que te paren constantemente. Pero sí, los aficionados son la mayor diferencia. Y los protocolos de seguridad y las medidas, durante las entrevistas en distancia. Tienes que llevar puesta la mascarilla todo el rato y no puedes ver las caras, las expresiones de cada persona".

Respecto a los rivales que vienen por detrás, aseguró que no le sorprende el rendimiento de Racing Point y que es pronto para valorar la situación de Ferrari: "Racing Point no me sorprende mucho, la verdad. Si te fijas bien, el coche me recuerda mucho a otro coche del año pasado y ese coche era bastante rápido, así que no es una sorpresa enorme. Pero sí, hasta ahora lo han hecho muy bien. Hay que ver en el resto de circuitos cómo se desenvuelven. Sobre Ferrari es difícil juzgar desde fuera y saber qué es lo que pasa en el equipo y por qué están en esta situación. Claro que esperaba que estuvieran algo más adelante, no cabe duda".

Así ve Max a la armada española

Al año que viene habrá cambios en la parrilla, entre ellos la llegada de Carlos Sainz a Ferrari y el regreso de Alonso: "Espero que Carlos lo haga bien en Ferrari, por supuesto. Es un muy buen piloto y va a ser compañero de Charles Leclerc, que también es un buen piloto. Van a formar una pareja fuerte y también muy emocionante e interesante. Pero todo dependerá de lo competitivo que sea el coche que se encuentre".

"Es genial para la Fórmula 1 que Fernando vuelva, es una leyenda del deporte, un campeón del mundo y un gran piloto. Y me gusta, es un buen tipo también. Pero todo depende, una vez más, del coche que se encuentre. Sí, me gustaría ver a Fernando luchando delante en la F1".

Max se deshacía en elogios hacia el asturiano: "Fernando es uno de los pilotos más duros cuando lucha, eso es emocionante. Espero que tengamos esa oportunidad de luchar juntos, claro que quiero luchar contra él".

Verstappen sueña con un Red Bull dominador

Verstappen tiene muchas esperanzas puestas en Red Bull para los próximos años y confía en que pueda ser el coche dominador que fue con Vettel: "Trabajamos para eso, para ser el equipo a batir en algún momento. Está claro que Mercedes ahora mismo es muy fuerte y tenemos que cerrar una desventaja. Espero que en los próximos años podamos hacerlo y estemos a ese nivel, por eso he firmado a largo plazo con Red Bull. Creo que pueden hacerlo y veremos en los años que vienen si llegamos o no".

"La mayoría de las veces, sólo ha habido un equipo dominante en la Fórmula 1. Cuando lo ves históricamente, es una escudería la que está delante siempre durante uno o varios años. Hay tres equipos que pueden ganar alguna carrera durante el año, pero no todo el tiempo".

"Claro que prefiero ganar en un coche dominante, porque tienes más oportunidades de luchar por esas victorias. También me gusta luchar desde atrás, pero esas oportunidades llegan muy pocas veces y si tienes que hacerlo siempre así, cuando tu compañero empiece delante de ti será más complicado".

