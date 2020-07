Carlos Sainz: "No me preocupa lo que pase en Ferrari porque en un año todo puede cambiar"

Carlos Sainz ya tiene la mente puesta en el tercer Gran Premio de la temporada que se correrá en Hungría. El piloto español habló para los medios desde Budapest y respondió a preguntas sobre tu actual escuadra, McLaren, pero también sobre su nuevo equipo y en el que recalará en el año 2021 junto a Leclerc, Ferrari.

El corredor español reconoce que mucha gente le pregunta sobre la situación que vive el equipo italiano, pero Carlos afirma que no solo no le preocupa, si no que ni siquiera está pendiente ya que él prefiere centrarse en McLaren con quien tiene que realizar un gran año. Además, asegura que en Hungría el resultado podría no ser tan bueno como en Austria.

"Mucha gente me pregunta si me arrepiento o estoy preocupado, pero no puedo contestar aún. Hay que ser pacientes porque esto acaba de empezar. Así se ve lo que cambia un coche de un año a otro, tanto Racing Point como Ferrari. Lo bueno es que la F1 no para, no me preocupa lo que pasa ahora porque en un año todo puede cambiar", decía Carlos desde Hungría.

Carlos Sainz Jr Instagram (@carlossainz55

Sainz asegura estar centrado en McLaren y en evolucionar un coche que se muestra mejor que en pretemporada pero que aun es pronto para calificar: "Me centro en McLaren, mi objetivo este año es hacerlo lo mejor que pueda en mi equipo y no pienso en lo que pase en Ferrari. Cuando acabe la temporada me centraré en Ferrari y espero que vaya mejor que este año".

"Somos realistas sobre cómo estamos. Algo mejor de lo que vimos en pretemporada. En Austria sentimos el coche mucho mejor que el año pasado y salieron buenas vueltas de clasificación tanto en seco como en mojado".

El año pasado el McLaren dejó buenas sensaciones, pero este año la rivalidad es mucho mayor: "Aquí nos clasificamos bien el año pasado en Q3, pero no había un coche muy fuerte enfrente y este año sí lo hay, y hay que ver también a Ferrari aquí con menos rectas y más curvas. Clasificar en el 'top 5' puede que ya no sea posible aquí".

Los McLaren peleando en el GP de Austria Instagram (mclaren)

A pesar de estar contento con lo que ha demostrado el MCL35 hasta ahora, Sainz advierte que es pronto para valorar: "Hemos ido sólo a un circuito y ha sido favorable para nosotros y desfavorable para otros. Necesito otro par de circuitos para poder opinar. Aquí tenemos mucha carga aerodinámica y en Silverstone se va con menos carga. Llegarán mejoras más tarde y necesitamos tiempo para poder valorar".

Buenas sensaciones con el MCL35

La realidad es que McLaren ha dado un gran salto respecto a lo visto en pretemporada y respecto al coche de la temporada pasada, pero el circuito de Austria les beneficiaba algo más de lo que lo hará el de Hungría. Sin embargo, el gran problema para la escudería de Woking será la enorme rivalidad de la clase media de la parrilla.

Desde los veloces Racing Point hasta los fiables Renault, sin olvidar que Ferrari, antes de llegar a la cabeza, tendrá que luchar con todos ellos, tal y como hicieron Carlos, Leclerc y Norris en algunos tramos del primer Gran Premio, momento en el que se decidió la lucha por el podio.

