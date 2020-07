Guerra en la Fórmula 1: "La excusa de Ferrari con el reglamento es otra historia de mierda"

La Fórmula 1 está candente a solo dos años de que todo se sacuda de nuevo. A Ferrari parece que le hará largo este tiempo, como ya se le está haciendo esta temporada. Mattia Binotto, jefe de la Scudería, lamentaba durante el Gran Premio de Hungría que se habían visto perjudicados por las directivas técnicas emitidas por la FIA en 2019. Palabras que no han sentado bien en Mercedes.

Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, ha estallado ante las palabras de Ferrari. No se cree sus excusas: "Las directivas técnicas... otra historia de mierda. Hay un reglamento claro sobre las unidades de potencia", ha dicho el director de Mercedes.

"En Austin aclararon qué estaba permitido y qué no, lo cual era importante. Creo que la ironía de la historia es que algunos de nuestros competidores nos dejaron casi agotados llevándonos al límite el año pasado, nos empujaron a desarrollar e innovar para ser competitivos. Y aquí estamos", añadió sobre las estrictas normas sobre los motores.

Binotto, jefe de Ferrari REUTERS

A Wolff tampoco le gustó la insinuación de Ferrari sobre los equipos que no querían firmar el Pacto de la Concordia: "No sé por qué algunos equipos hicieron esos comentarios ridículos de que están listos para firmar y que parece que otros no lo están. Se convierten en un hazmerreír con esos comentarios en público. Las negociaciones deberían llevarse a cabo a puerta cerrada, sin comentarios de nadie".

"Con respecto al Pacto, estamos hablando con Liberty, estamos deseando seguir en la F1. Hay algunas cláusulas que nos molestan un poco, pero nada que no se pueda resolver", añadió al respecto.

La hegemonía de Mercedes

El director de Mercedes también habló sobre el dominio de su escudería en los últimos años: "El dominio de un solo equipo, seamos nosotros, Red Bull en los años 2010, o Ferrari a principios de la década del 2000, es algo que siempre es un poco extraño para el campeonato, pero no depende de la escudería que domina, no es su responsabilidad que el mundial sea previsible".

Además, no quiere relajaciones y prevé curvas en este Mundial: "No hay ni una sola neurona en nuestros cerebros que piense que este campeonato está ganado. Es algo que realmente te puede salir mal. Si diéramos por hecha la temporada 2020, como un paseo por el parque, y básicamente esperásemos a recoger el trofeo en París en diciembre, no habríamos ganado los campeonatos que hemos ganado".

Wolff acabó resaltando que le gustaría que su hegemonía se viera comprometida por la lucha de otros equipos, pero que su responsabilidad es pelear al máximo nivel: "Tenemos un objetivo clave, y se trata de terminar cada fin de semana lo mejor posible, con la esperanza de conseguir muchos puntos, y luchar por el campeonato. No hay nada más que podamos hacer".