Binotto, resignado: "Estamos detrás de Mercedes y Red Bull, pero cerca del resto"

La temporada de Ferrari se presenta realmente complicada en la Fórmula 1. Todo apunta a que los resultados no van a llegar y solo un milagro de Leclerc puede hacer que el coche rojo termine algún día en una posición decente de la clasificación. Sin embargo, la cruda realidad es que están muy lejos del que debería ser su objetivo.

La travesía de este año del equipo italiano se presenta más dura que la de ningún otro. Antes, era un fracaso no pelear el Mundial o ganar pocas carreras, ahora, la situación es tan distinta que tendría que ocurrir una debacle en la parrilla para que el Ferrari pudiera colarse en el cajón más alto del podio. Y aun así, seguiría siendo demasiado extraño viendo su rendimiento de este año.

Por ello, Mattia Binotto, lejos de esconder y ocultar una situación que, por otra parte, es visible para cualquiera, ha admitido que el equipo no está bien y que se encuentran tocados también a nivel interno, ya que para ellos mismos no es fácil hacer un coche que no es competitivo ni en ningún circuito ni en ningún aspecto.

El propio Binotto se mostraba así de resignado, casi conformándose con competir con la clase media de la parrilla que debía estar a años luz de Ferrari en condiciones normales: "Ciertamente estamos detrás de Mercedes y Red Bull. Creo que estamos muy cerca de los demás".

Ferrari ha pasado a ver como un premio y un logro poder estar cerca de equipos como McLaren, Renault, Racing Point y compañía. Los resultados de Leclerc son algo esperanzadores, pero los de Vettel dan muestra real de que el coche por sí solo no puede ofrecer ningún rendimiento. Necesita de un piloto motivado y comprometido al máximo. Y eso Vettel no lo es. Sin embargo, desde Maranello empiezan ya a mirar al futuro con decisión y determinación. La realidad es que tampoco les queda otra.

Las mejoras del Ferrari

Por ello, ya visualizan el día que puedan volver a ganar. Mientras tanto, Binotto se ha mostrado satisfecho con las mejoras más recientes que se han hecho y que han dado algún resultado positivo, recuperando décimas en cada curva para acercarse al resto.

"Ese paquete de carga aerodinámica nos dio algunas décimas, pero creo que está bastante cerca. Habrá carreras en las que estemos más cerca y otras en las que finalmente nos mantengamos a la vanguardia. Así que es nuestra tarea, nuestro deber, desarrollar el monoplaza".

La perspectiva, sin ser todavía buena, ya se muestra algo más esperanzadora que el resto de la temporada, donde los resultados han sido verdaderamente alarmantes. Tanto es así que se ha empezado a generar un rumor que rodeaba a la figura de Carlos Sainz y a Ferrari, y a si había sido un error fichar por la escudería del Cavallino Rampante aunque fuera la más laureada de la historia. Sin embargo, el acuerdo ya está hecho y habrá que esperar a ver como evoluciona la Scuderia, tanto el próximo año como, sobre todo, en el famoso año 2022, el de la revolución en la Fórmula 1.

