Montezemolo, preocupado por Ferrari: "Deben tener el coraje de renunciar a esta temporada"

El presente de Ferrari se presenta muy oscuro. Tras varios años lejos de Mercedes y de la lucha por el Mundial, el equipo italiano ha comenzado esta atípica temporada 2020 de la peor manera posible. No solo no es capaz de pelear por el liderato, si no que apenas consigue ganar puntos. Por eso, una figura pesada de la casa como Montezemolo, está preocupada por el futuro.

Desde el equipo italiano son conscientes que esta temporada la cosas están muy difíciles tanto a nivel de rendimiento como a nivel de resultados. En una carrera solo han conseguido un segundo puesto de Leclerc y son el quinto equipo en el Mundial de constructores, por lo que el año se presenta complicado.

Por ello, son ya varias las voces que apuntan a que el equipo debe sacrificar este curso y centrarse en poder hacer un coche competitivo para el año que viene, y estrenar su nueva formación de pilotos, la que conformarán Charles Leclerc y Carlos Sainz, con un monoplaza que esté a la altura de la historia de la Scuderia.

Una de esas voces autorizadas que ha dado su parecer ha sido Luca Cordero di Montezemolo, el cual cree que la salvación de la marca del Cavallino Rampante pasa por entregar esta temporada y pensar ya en mejorar el coche e invertir recursos y tiempos en el año que viene.

"Deben tener el coraje de renunciar a esta temporada, pero estoy muy preocupado por las siguientes. La dirección de Ferrari debe tomar ahora decisiones valientes, coger al toro por los cuernos", afirmaba Montezemolo.

Además, el exdirigente considera que el problema no es Mattia Binotto, si no que, tal y como ya afirmó hace unos días Ralf Schumacher, el handicap radica en una mala organización y en la soledad del propio Binotto.

"El problema que tienen está en la organización: ahora sólo hay una persona que es joven y tiene demasiadas responsabilidades sobre sus hombros. De hecho, Mattia Binotto está solo. No hay otros equipos organizados como éste. Binotto es responsable de la gestión deportiva, la gestión de los pilotos, el área técnica y también debe ocuparse de la política interna".

Preocupación por el futuro

"Me parece excesivo hablar de reestructuración del equipo, pero hay que organizarlo lo antes posible. Y si el coche no mejora este año, será aún peor la temporada que viene. Hay que ser valiente para dar por perdido 2020 porque también se juegan 2021 y 2022. Estoy muy preocupado".

Este fue el mensaje de alerta enviado por una persona que conoce la casa como nadie y que es perfecto sabedor de lo problemas que están aconteciendo ahora mismo en un equipo campeón completamente venido a menos, que no remonta el vuelo y que pierdes los días y las carreras en pelear con coches de tercer nivel.

Por ello, Montezemolo cree que para no variar los resultados, al menos varíen la inversión del tiempo, y lleguen al próximo año más preparados que nunca y con un coche que pueda luchar de verdad por tener aspiraciones al título.

