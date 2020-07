Hamilton se lleva la victoria en el Gran Premio de Hungría; Carlos Sainz acaba décimo

Lewis Hamilton y su Mercedes comienzan a carburar. Después de acabar en cuarta posición en el Gran Premio de Austria, en la carrera que sirvió para que se diese el pistoletazo de salida al Mundial de Fórmula 1 de 2020, en la segunda carrera el británico se llevó su primera victoria y tan solo una semana después repite en Hungaroring. Mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) acabó en zona de puntos.

El séxtuple campeón del mundo, se ha convertido en el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1 tras ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, donde igualó el récord de triunfos en la misma prueba (8) del alemán Michael Schumacher, ocho veces triunfal en el Gran Premio de Francia, en Magny Cours.

Hamilton, que el sábado había elevado a 90 su propio récord histórico de poles, logró su victoria 86 en la categoría reina al ganar en el Hungaroring por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y de su compañero finlandés en Mercedes Valtteri Bottas, que acabó tercero en el circuito de las afueras de Budapest; donde el español Carlos Sainz acabó décimo y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), séptimo.

El canadiense Lance Stroll, compañero de 'Checo' en Racing Point, acabó cuarto, por delante del tailandés Alexander Albon, de Red Bull; en una carrera en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue sexto. El australiano Daniel Ricciardo (Renault) fue octavo y el danés Kevin Magnussen (Haas), noveno, justo delante de Sainz, que se defendió de los ataques del Ferrari del monegasco Charles Leclerc; y acabó décimo, sumando un punto.

Hamilton, que firmó además la vuelta rápida, llegará líder, con 63 puntos -cinco más que Bottas- al próximo Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará dentro de dos fines de semana, el 2 de agosto, en el circuito inglés de Silverstone.

Reacciones

"Aunque no os lo creáis, no es tan fácil, hay que presionar siempre. Y en todo momento hay que controlar la situación. de nuevo tengo que dar las gracias a todo el mundo en el equipo, a los que están aquí y a los que están en la factoría. Es increíble cómo han desarrollado este coche en un año tan difícil", dijo Hamilton tras acabar primero en Hungría.

"Este es uno de mis Grandes Premios favoritos; y creo que hoy he hecho una gran carrera; pero sin la estrategia y el trabajo de todo el mundo en el equipo no hubiéramos logrado nada", añadió el británico, quien también analizó su carrera: "Tuve que gestionar muy bien el neumático medio antes de cambiar al blando justo al final de la carrera. A la primera carrera del Mundial no llegué tan preparado; pero las dos últimas fueron fantásticas. Este fin de semana nos cuadró todo; todo nos ha salido bien, de principio a fin".

Carlos Sainz también analizó su carrera: "Poco más se ha podido rascar, este 10º puesto. Otra vez muy buena salida y creo que me he colocado en muy buena posición y luego cuando ha llegado la primera ronda de pit stops hemos tenido otra vez mala suerte con el trafico, el equipo no me ha podido sacar y hemos perdido 5 o 6 segundos que me hubiesen puesto por delante de los Haas y Ricciardo y ahí más o menos se nos ha ido la carrera".

"A partir de ahí estábamos el 11º o 12º y he tenido que ir pasando coches hasta rascar un puntito, pero bueno, otra vez en el pit stop clave de la carrera, esta vez hemos tenido mala suerte. No ha sido fallo del equipo. Ha sido mala suerte que venía tanto tráfico que no me han podido sacar", añadió el español.

