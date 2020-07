El GP de Jerez explota ante las ventajas fiscales al GP de Cataluña: "Es una concesión a los indepes"

Trato discriminatorio y agravio comparativo. Es lo que denuncian desde Jerez con respecto al GP de España de Fórmula 1 que se celebra en Cataluña, declarado recientemente de “excepcional interés público” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La ciudad andaluza quiere que se considere de la misma forma el GP de España de MotoGP. Se ataca al ejecutivo central; en la ciudad del vino y el flamenco hay quienes creen que los catalanes gozan de privilegios por encima del resto de españoles.

La polémica comenzó el pasado 7 de julio. El Gobierno declaró el GP de España de Fórmula 1 de “excepcional interés público”, a propuesta del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Con esto se consigue, según la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, “dar un impulso” a la organización del gran premio y “poder otorgar beneficios fiscales a las empresas colaboradoras que contribuyan, además, a su difusión”.

La ministra andaluza María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, defendía esta medida porque el espectáculo catalán “es un ejemplo representativo de la reanudación de las competiciones deportivas tras la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19”. Por ello, la administración pretende “contribuir a su reactivación y facilitar la obtención de recursos privados”. El Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebra el 16 de agosto, habiendo comenzado el campeonato el pasado fin de semana en Austria. El Gran Premio de España de MotoGP abre el Mundial de motos en Jerez este domingo 19 de julio.

María Jesús Montero

“Me extraña que haya gente que se extrañe”, dice el que fuera alcalde de Jerez durante más de dos décadas, Pedro Pacheco, en conversación con EL ESPAÑOL. Bajo su mandato se construyó el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Cree que “desde la fase de redacción de la Constitución y posteriormente, los gobiernos centrales o centralistas han dado un trato excepcional y preferente tanto al territorio vasco como al catalán. Los gobiernos de UCD, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Es una constante histórica en este país después de la transición. Y esto ocurre en muchos aspectos que no son políticos y económicos, sino también en esto del Gran Premio de Cataluña”.

Desde el Ayuntamiento de Jerez no se ha entrado en confrontación: sólo se ha pedido que se valore concesión del mismo título para todos los trazados de motos. No han participado en este reportaje, aunque se les ofreció. Únicamente se pusieron dos tuits el pasado 8 de julio: “Jerez va a pedir que se valore la declaración del Gran Premio de Motociclismo como acontecimiento de excepcional interés público por parte del Gobierno de España. La alcaldesa de Jerez ha abierto una ronda de contactos con las comunidades autónomas y municipios que lo acogen. Por su parte, el director de Cirjesa (gestora del trazado) ha iniciado conversaciones en este sentido con sus homólogos en el resto de trazados participantes en el la competición”.

Mamen Sánchez (PSOE), alcaldesa de Jerez.

El vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Ciudadanos), también realizó la misma petición en declaraciones a este medio: “A nosotros nos gustaría que el GP de motos fuese declarado de excepcional interés público, al igual que ha pasado con el GP de F1, porque eso le daría mas relevancia y atraería mas empresas colaboradoras, pero son los organizadores de este evento los que deben solicitarlo. Si lo solicitan, por supuesto, desde la Junta de Andalucía, apoyaremos su propuesta ya que somos patrocinadores de los premios que se celebran en Jerez y creemos que es un acontecimiento de primer nivel que genera turismo y riqueza en la zona”.

También se mostró en esta misma dirección la oposición del Ayuntamiento de Jerez, liderada por el Partido Popular. “Nos preocupa el trato discriminatorio que entendemos que se está dando (a Jerez) con respecto a Cataluña”, decía Antonio Saldaña, que ve cómo también se aleja la llegada de la Fórmula 1 al trazado jerezano, que estaban negociando en la Junta de Andalucía. Apunta a “concesiones” a los “socios independentistas” de Sánchez: “Esta jugada deja fuera de juego a cualquier interlocutor que esté negociando. El que tenga esta situación de especial interés público tiene una posición dominante y ventajosa porque se pueden negociar cánones al alza porque el 90% se aportará con patrocinadores. Pedro Sánchez y el PSOE han desestabilizado las negociaciones con la Fórmula 1”.

El paquete de medidas propuesta por el Partido Popular ante esta polémica tiene varias medidas. Llevarán al pleno jerezano una solicitud para exigir al Ministerio de Hacienda y a la dirección general de tributos una explicación sobre si se pueden aplicar las bonificaciones fiscales del “excepcional interés público” para un evento recurrente en el tiempo. También plantearán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por “si esto puede entenderse como una subvención encubierta y está falseando la competencia de los circuitos y de la posibilidad de que otros circuitos puedan albergar esta prueba”.

Andalucía vs. Cataluña

Pedro Pacheco Herrera (Jerez, 1949) fue, durante su vida política, uno de los hombres fuertes del PSA y el andalucismo. El otrora regidor jerezano ríe e ironiza cuando ve cómo se defiende al Circuito que impulsó: “Cuando nos lanzamos a hacer un circuito, los mismos que hablan ahora, nos tildaban de todo lo peor que hay. Ahora resulta que todos han traído el Circuito (risas). Los mayores enemigos que había antes, ahora resulta que hoy están apareciendo como salvadores del circuito”.

Vista aérea del Circuito de Jerez

Parece estar en contra de la celebración del GP de España de Moto GP en estas condiciones: “Yo creo que la pandemia ha trastocado todo esto, porque es una barbaridad celebrar un Gran Premio en estas condiciones y con estas temperaturas. Ojalá y crucemos los dedos para que no pase nada. No hay quien aguante la temperatura del asfalto. En España, y en Andalucía menos”.

Entrando en materia, habla claro; no se corta. Pacheco apunta: “Lo primero es que no sé cómo se permitió que existiera un Gran Premio de Catalunya existiendo el de España. Eso no ha ocurrido hasta hace un año en ningún campeonato de Fórmula Uno. Nunca. Este año sí, porque es algo muy raro y Austria tiene un GP de Motos con un nombre de una comarca (Andalucía también). No se ha consentido nunca más allá de un GP que tuviera el nombre de España. En Italia había antes dos, pero con nombres distintos”.

Continúa por los mismos derroteros por los que empezó y defiende a Jerez: “Esto es fruto de la tendencia y el tratamiento excepcional que se le está dando en este país a ciertos territorios. Primero el vasco, que tiene unos privilegios fiscales que eso es antieuropeo. Luego, los tratamientos excepcionales que se le dan a la Fórmula Uno. ¿Por qué el de Cataluña es de excepcional interés público y el de Jerez no? Fue Jerez quien trajo la Fórmula 1 y las motos para España cuando cayeron en desgracia el circuito del Jarama y Montjuic. Fue Jerez quien dignificó las motos y rescató la Fórmula Uno para la afición española. Una vez más se confirma que España es Cataluña, País Vasco y el resto del estado español”.

¿Echa en falta que desde el consistorio jerezano se defiendan más los intereses de la ciudad? “Cada época histórica marca un tipo de gobierno. Igual echa en falta la gente la bravura de los gobiernos locales que presidía Pacheco. Pero no todo el mundo es igual. Nosotros no es que fuésemos únicamente bravos, es que nos creíamos lo de la autonomía local. Eso significaba que todo lo que ocurre en Jerez, le corresponde al Ayuntamiento, en primer lugar, dar la cara. Pero usted no puede juzgar con esas características a los gobiernos que me han sucedido”.

Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez.

Ve agravio comparativo en el caso de la declaración del Gran Premio: “Superagravio. Yo creo que los gobiernos correspondientes tienen que echarle más bravura, ir con las cartas abiertas y exigir lo que le corresponde. Ir con la boca grande, no con la boca pequeña”. ¿Ve a Mamen Sánchez, actual regidora de la ciudad, haciéndolo? “Puede ser capaz. Si tiene un buen equipo que le insufle oxígeno y coraje puede ser capaz. Todo es proponérselo”.

Sobre el gobierno regional, Pacheco afirma: “No los conozco, mire usted. A la coalición esta que hay de derechas en la Junta de Andalucía no los conozco a casi ninguno. Yo creo que va a ser la confirmación de lo que antes le expliqué. País Vasco y Cataluña y el resto del estado español. Por los que están en el gobierno, que le importa un pito la autonomía y sus consecuencias políticas, yo creo que se va a consolidar lo que antes le dije: País Vasco, Cataluña y el resto del estado español, mire usted. Y se lo dice uno que ha mamado políticamente autonomía andaluza”.

Termina cuestionándose. Pedro Pacheco dice entre risas antes de irse con sus nietos: “¿Dónde está Andalucía? Si hace seis meses o siete surgió a la superficie política Teruel… (ríe) ¿Dónde está Andalucía? (ríe) ¿Dónde está Andalucía?”.

El GP del coronavirus

Para la maltrecha economía jerezana (34% de paro), la llegada del Mundial de Motos es una de las mejores noticias cada año. Esta vez, aunque no habrá público en las gradas del trazado jerezano, se disputarán dos Grandes Premios consecutivos: el de España (16, 17, 18 y 19 de julio) y el de Andalucía (23, 24, 25 y 26 de julio).

Imagen de los pilotos de MotoGP en el nombramiento del Circuito de Jerez - Ángel Nieto.

Esto dará un impulso a la hostelería jerezana, que lo necesita. Antonio de María, representante de los hosteleros de la provincia y presidente de la patronal Horeca, dice que esto le dará “oxígeno” a un gremio destrozado este año. Los hoteles tendrán una ocupación en torno al 85% durante los dos fines de semana.

Son buenos datos. Lo habitual en estas fechas en Jerez es que la ocupación ronde el 100%. Sin embargo, con la crisis del coronavirus las reservas han caído al 30% en semanas anteriores a la celebración de las carreras. “Ahora con el uso obligatorio de las mascarillas se nos están cayendo algunos turistas”, dice Antonio de María sobre el mal momento que pasa el gremio.

Antonio Rosado, con chaqueta vaquera, es el presidente de los motoclubes jerezanos

Será un fin de semana extraño en una ciudad acostumbrada al ruido y las concentraciones moteras. Desde la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, el presidente Antonio Rosado lo vivirá como un momento extraño: “La afición está dolida, pero había que tomar esa decisión. Por un deporte no se puede arriesgar la vida de nadie”.

Se han cancelado todos los eventos de los motoclubes jerezanos hasta diciembre. Rosado espera que los moteros se acerquen a la ciudad, al menos a echar un ojo, aunque todo estará muy controlado: “Se moverán, que es el principal motivo por el que nos montamos en motos, para movernos. Seremos lo suficientemente solidarios como para respetar el acuerdo seguro. Luego se irán a la playa”.

Finaliza recordando que Jerez, aparte del espectáculo ofrecido por algunos en las carreras ilegales, es una ciudad solidaria a la que le encantan las motos. A sus 77 años, Rosado sigue montando y verá las carreras: “Yo voy a intentar verlo como sea. En el Circuito no, pero mi televisión, una cervecita y tranquilo. En casa. No quiero disgustar a la familia y somos ya mayorcitos para saber dónde están nuestras responsabilidades. Eso sí, Jerez (220.000 habitantes), si lo puedes decir, es una de las ciudades más solidarias de España. Ha sido gente fenomenal esta pandemia: un ejemplo”.