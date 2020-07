Carlos Sainz exculpa a McLaren de su décimo puesto: "Poco más se ha podido rascar"

Carlos Sainz no pudo cumplir sus expectativas en el Gran Premio de Hungría celebrado este domingo. El piloto no llegó a rozar las primeras posiciones y tuvo que conformarse con un décimo puesto en la clasificación. Al término de la carrera valoró su rendimiento y no se mostró del todo insatisfecho.

El español de McLaren aseguró que "poco más se ha podido rascar que" el puesto en el que concluyó en el circuito de las afueras de Budapest. Según analizó, la salida que realizó fue positiva, pero posteriormente volvió a toparse con la mala suerte que ya le estropeó la carrera del fin de semana pasado.

"Hice una buena salida, pero luego, en la primera ronda de pit stops tuve mala suerte. En esa parada perdimos cinco o seis segundos que nos hubieran puesto por delante de los Haas y de Ricciardo", explicó el piloto de 25 años. Después de acabar quinto y noveno en las dos primeras carreras, los Grandes Premios de Austria y de Estiria, al concluir décimo este domingo ahora es noveno en el Mundial con 14 puntos.



Sainz recalcó esa falta de fortuna y, además, aprovechó para defender a todo su equipo después de las críticas sufridas la pasada semana por un error que castigó todo el trabajo del español.



"Tuve muy mala suerte en el pit stop, que quiero dejar claro que no fue ni mucho menos culpa del equipo porque con una parada normal hubiésemos salido por delante de Ricciardo y de los Haas -equipo compuesto por Romain Grosjean y Kevin Magnussen-", indicó después de la tercera carrera del año, al canal de televisión Movistar F1.

Carlos Sainz Jr, en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 Reuters

Una de sus grandes batallas durante el circuito fue con Ferrari, escudería para la que trabajará la próxima temporada en un reto histórico en su trayectoria. Para Sainz, tuvo "una dura pelea" con Leclerc "al final de la carrera". Cosas del circuito, pues según el piloto, "aquí es muy difícil adelantar.



"Pero luego él cometió un pequeño error y me eché encima de él en la primera curva, con lo que al final lo pude adelantar", manifestó Sainz después de acabar décimo el Gran Premio de Hungría.

Carlos Sainz, por tanto, se mantiene noveno en el Mundial con un total de 14 puntos, pero dejando muy buenas sensaciones tanto para esta temporada como de cara a la próxima. Las expectativas con Ferrari son altas y, además, se verá impulsado motivacionalmente por la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1.

Sainz, centrado en este curso

Los análisis sobre las opciones que tendrá Carlos Sainz en Ferrari son numerosos. Sin embargo, él ha querido dejar claro que su mente está puesta en esta temporada. Y más si lo único que puede obtener de todo lo que ha generado su fichaje anunciado son dudas y múltiples incógnitas.

"Mucha gente me pregunta si me arrepiento o estoy preocupado, pero no puedo contestar aún. Hay que ser pacientes porque esto acaba de empezar. Así se ve lo que cambia un coche de un año a otro, tanto Racing Point como Ferrari. Lo bueno es que la F1 no para, no me preocupa lo que pasa ahora porque en un año todo puede cambiar", ha llegado a asegurar ante la insistencia.

