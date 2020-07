Hamilton responde a Andretti: "Algunos no ven el problema del racismo, es pura ignorancia"

El racismo sigue siendo un tema candente en la parrilla de la Fórmula 1 y, en gran parte, es gracias a Lewis Hamilton. A pesar de que en el mundo ha decrecido la fiebre por la igualdad y la diversidad social, el piloto inglés sigue peleando por mantener viva esa llama, al menos mediática, que haga que nadie se olvide de lo que pasa.

El corredor de Mercedes, que consiguió que los homenajes fueran protagonistas en la primera carrera del Mundial, que consiguió que su equipo pintara de color negro sus coches y los monos de los pilotos abandonando el plateado habitual y que consiguió que todos los equipos sumaran algún mensaje reivindicativo aunque fuera por no quedar mal en la foto, quiere ir más alla.

Hamilton considera que el problema sigue siendo tan grave como hace tres semanas, pero los homenajes y los actos de visibilidad se han reducido notoriamente, por lo que este fin de semana, tras el Gran Premio de Hungría, criticó la actuación y la mala coordinación de varios compañeros en el homenaje.

Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Hungría Reuters

Lewis considera que ya no se toman en serio el significado del acto y que lo hacen como una rutina más antes de la carrera. Por eso, el líder del mundial y hexacampeón del mundo no ha dudado en señalar y criticar a algunos compañeros que cada vez colaborar menos en estos actos.

"Grosjean es uno de los que piensa que como lo hicimos una vez eso es todo lo que necesitamos hacer, que no hace falta más veces, así que intenté hablar con él para decirle cuál era el problema, y que este no va a desaparecer, así que tenemos que seguir luchando por ello". Así se despachó Hamilton con su compañero de parrilla.

Sin embargo, el inglés no se quedó ahí, si no que también tuvo un mensaje para la Fórmula 1: "La F1 debe esforzarse más, no sé por qué solo lo hicieron para la primera carrera, salieron a decir que están luchando por la diversidad y para acabar con el racismo, pero no nos están dando la plataforma para continuar con ello".

Uno de los mayores problemas que están registrando esta lucha social es la entrada de diferentes lemas como el 'BlackLivesMatter' que muchos pilotos no compran, ya que están de acuerdo con el motivo pero no con significarse al lado de proclamas que luego pueden ser utilizados por otros para su propio beneficio y poder.

Sin embargo, el debate se ha extendido más allá de la Fórmula 1, ya que ha traspasado varias disciplinas y varias fronteras. Uno de los personajes del motor que respondió a Hamilton fue el mítico Andretti, que le acusó de haber llevado demasiado lejos su militancia, especialmente de mezclarla con el deporte.

Fernando Alonso dialoga con Mario Andretti durante su participación en las 500 Millas de Indianápolis 2017 REUTERS

Las palabras de Andretti

"Tengo mucho respeto por Lewis, pero ¿por qué ser militante? No debería mezclarse la política con el deporte. Siempre ha sido aceptado y se ha ganado el respeto de todos. Creo que todo el asunto es pretencioso y está creando un problema que no existe. Pintar el coche de negro no sé qué bien hará", declaró en el medio El Mercurio de Chile.

Por su parte, la respuesta del actual campeón del mundo no se hizo esperar, que atizó de lo lindo a un personaje de la importancia de Mario Andretti: "Es decepcionante, pero desgraciadamente es una realidad que algunos de la vieja generación que todavía tienen voz hoy no puedan darse cuenta de que hay un problema. Es pura ignorancia, pero no me detendrá a la hora de seguir buscando un cambio, espero que este hombre, al que siempre he respetado, pueda tomarse un tiempo para aprender".

