Las preguntas del escándalo de Segunda: ¿por qué el Fuenlabrada viajó con contagiados?

Los doce contagiados del Fuenlabrada por Covid-19 han dejado en el aire el final de la Segunda División. Poco se sabe acerca de las decisiones que se tomaron este lunes cuando faltaban pocas horas para que la temporada regular se diera por terminada. Quejas de clubes encabezadas por un Dépor ya en 2ªB y otros equipos que se someten a pruebas PCR, mientras el club madrileño está asilado en un hotel de La Coruña.

¿Por qué viaja el Fuenlabrada y se asume un riesgo sanitario?

El protocolo de LaLiga obligó al Fuenlabrada a viajar a La Coruña. Tan simple como eso. Para entender cómo y por qué se subieron al avión algunos de los contagiados hay que conocer el orden en el que se fueron realizando las pruebas la plantilla del conjunto madrileño, que con la de este martes ya son cinco desde el sábado por la mañana.

Entre el sábado y el domingo, el cuerpo médico dedujo hasta cinco casos irregulares en los resultados de los test a los que están obligados a someterse los clubes 48 horas antes de cada partido. Ninguno de ellos se subió al avión, en un caso parecido al de Vinicius, que tras una prueba que dio error pasó un par de días apartado de la plantilla del Real Madrid.

Sin los cuatro casos que se quedaron en tierra, el resto del equipo puso rumbo a La Coruña pasando un último control el mismo lunes. Sin tiempo para conocer los resultados, estos se conocieron al llegar a su destino y ahí surgieron otros siete positivos que pasaron las horas anteriores junto al resto de sus compañeros y cuerpo técnico.

Jeisson Martínez, jugador del Fuenlabrada, en el avión que les llevaba hacia La Coruña Twitter (@CFuenlabradaSAD)

¿Cómo se decide que se jueguen el resto de partidos?

Una vez detectado los positivos, se activaron las alarmas y se determinó que el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada no se jugaría al no poder determinar si se habían producido más contagios y no tener el conjunto madrileño más reservas. Todo apuntaba a que la jornada al completo se suspendería (los partidos bajo horario unificado), pero LaLiga determinó que solo se pospondría el duelo de Riazor.

En el Dépor señalan de esta decisión al Consejo Superior de Deportes y a la Federación de presionar a LaLiga para que la jornada no se suspendiera. El conjunto gallego pide explicaciones a Javier Tebas, pero todavía no han llegado.

¿Hubo negligencia del Fuenlabrada?

Que el Fuenlabrada sea culpable de esto o no depende de lo que LaLiga le comunicara. El club madrileño apunta al protocolo de la patronal como el motivo por el que se viajó, por lo que de ser así solo podría haber una negligencia en el modo de contagio, algo que se desconoce también.

¿Quién es el verdadero perjudicado?

Varios equipos han mostrado sus quejas en las horas posteriores tras saltar la noticia. El Deportivo las ha encabezado, aunque con los resultados que se dieron no habría cambiado la clasificación del descenso en caso de una victoria de los de Fernando Vázquez. También se han quejado Rayo, Numancia y Elche. Es el conjunto ilicitano el que más razones tendría para reclamar, puesto que las condiciones en las que jugará el Fuenlabrada su partido han cambiado y tiene en su mano meterse en los playoffs.

Jonathas, jugador del Elche EFE

¿Qué equipos tienen miedo a los contagios?

A priori, los posibles afectados sería Cádiz y Elche que son los últimos rivales a los que se ha medido el Fuenlabrada en liga. El conjunto ilicitano ya se está haciendo las pruebas PCR, aunque ya se sometió a ellas el sábado, un día después de jugar contra el equipo madrileño. También el Oviedo, último rival del Elche, ha pasado las pruebas este martes. El Cádiz, tras jugar contra el 'Fuenla', se midió a Girona y Albacete, pero en las pruebas previas no se detectaron ningún caso positivo en el conjunto gaditano.

Pero la cosa no acaba ahí. El Rayo se ha puesto en cuarentena y también ha pasado los test PCR este martes pese a no haberse medido contra el Fuenlabrada. La razón es que uno de sus jugadores, Yacine Qasmi, que no jugó en la última jornada, estuvo hace unos días con un jugador del Fuenlabrada. El Racing fue el rival del Rayo este lunes.

