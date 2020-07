El Dépor se planta: quiere una Segunda de 24 y podría no presentarse contra el Fuenlabrada

El Deportivo de La Coruña se siente damnificado por el escándalo de Segunda División provocado por los contagios dentro del vestuario del Fuenlabrada. El club gallego, descendido ya a Segunda B pese a no jugar su partido, denuncia que la última jornada no se jugó en igualdad de condiciones y que debería repetirse para jugar todos los partidos a la vez.

"Es una adulteración total", expresaba su presidente Fernando Vidal este lunes por la noche. Radio MARCA ha dado esta mañana las nuevas claves de la postura de un Dépor que se niega a admitir su descenso pese a ser ya matemático por los resultados cosechados por sus rivales en la última jornada.

En medio de toda la confusión el Dépor lo que propone es que la temporada que viene la Segunda División esté conformada por 24 equipos y así no ser víctima de este escándalo con su descenso. Además, se plantearía no presentarse al partido contra el Fuenlabrada, todavía sin fecha, mientras el equipo madrileño ha comenzado ya con su aislamiento tras detectarse 12 positivos por Covid-19: 7 jugadores y 5 miembros del cuerpo técnico.

El Fuenlabrada ha comenzado a realizar test a sus jugadores este martes a primera hora. El equipo está recluido en un hotel de A Coruña y tantos los jugadores como el resto de empleados están pasando las pruebas PCR por quinta vez desde el pasado sábado por la mañana.

El Dépor señala también al Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por ser los responsables de presionar a LaLiga para que el resto de la jornada, exceptuando el Deportivo - Fuenlabrada, se jugara en condiciones normales.

La indignación de Fernando Vázquez

Radio MARCA también habló este martes por la mañana con Fernando Vázquez, entrenador del Dépor, que se volvió a mostrar igual de indignado: "Estoy en la ciudad deportiva y no sabemos qué hacer... ¿entrenamos o qué? El daño ya está hecho", dijo. Y añadió: "Supongo que el Elche reconocerá, como todo el mundo debe, que esto es un fraude".

"Tengo que ser ahora mismo un mago para volver competitivos a mis jugadores...", lamentó. "Un equipo no puede descender sin haber jugado y a nosotros nos ha pasado. Yo tomo decisiones como entrenador en un función de cómo van los otros partidos", continuó.

Fernando Vázquez, además, dio a entender que la idea es no presentarse al partido contra el Fuenlabrada, que todavía no tiene fecha: "Yo siempre he peleado por la igualdad competitiva y ayer eso se rompió. No han sido leales con nosotros, ¿por qué nos deberíamos presentar al último partido? ¿Qué nos podría pasar si ya estamos descendidos?"

Respecto a los riesgos sanitarios dijo lo siguiente: "Veo las cosas igual que las veía ayer. ¿Cómo un equipo que tiene un infectado viaja a La Coruña?". Y añadió: "La Ley de Sanidad dice que hay que confinar a todos los contactos".

"Si esto hubiera ocurrido en Primera División, la jornada se hubiera suspendido al completo. Lo tengo muy claro", concluyó.

