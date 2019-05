Hay vida tras la Indy: Fernando Alonso prepara nuevos retos después de Le Mans

El contundente fiasco en las 500 Millas de Indianápolis aún colea en la cabeza de Fernando Alonso. El asturiano se ha tomado esta semana como un regalo para desconectar y descansar antes del último reto programado para este 2019: las 24 Horas de Le Mans.

El ridículo que McLaren hizo en su aterrizaje en la Indy 500 arruinó todas las opciones de Alonso de conquistar este año la tan ansiada Triple Corona. El asturiano no fue competitivo en ninguna de las sesiones de entrenamientos o clasificación sobre el oval de Indianápolis.

Tal y como explicó Zak Brown, CEO de la escudería de Woking, el equipo encadenó una serie de errores durante toda la preparación y durante el trabajo en pista que hicieron imposible ser competitivos. Entre la innumerable lista de fallos se encuentran algunos tan llamativos como el confundir pulgadas y centímetros a la hora de calibrar los reglajes del coche.

¿Y ahora qué?

Alonso llevaba todo el año esperando con entusiasmo a que llegaran estas dos semanas para rodar sobre el oval de Indianápolis en busca de la última joya de la Triple Corona.

La realidad es que el fiasco en la clasificación le ha regalado una semana de vacaciones no esperada. El propio piloto español no dudó en compartir con sus fans en Instagram como estaba viviendo esos días de descanso inesperados.

Alonso mira ya hacia Le Mans. El piloto español volverá a centrarse en la que será su última prueba en el Mundial de Resistencia (WEC) con Toyota. La pareja que han formado el equipo nipón y el piloto asturiano pondrá punto y final tras la emblemática prueba en Francia y quiere hacerlo con un doble objetivo: ganar por segunda vez las 24 Horas y proclamarse campeón del mundial de resistencia.

Ya antes de Indianápolis, Alonso avisó que tras la Indy y Le Mans se tomaría un descanso para decidir su futuro. "Tengo otros retos fuera de la Fórmula 1 y para ser el mejor piloto del mundo o el piloto más completo del mundo necesito ganar en todas las disciplinas posibles", así se despedía de la F1 el asturiano hace un año.

El verano es la fecha clave marcada por Alonso: "El futuro no está decidido. En verano habrá que tomar decisiones. Mi idea es de no volver a la F1. Cuando dije adiós es porque sentía que este capítulo estaba cerrado. Volver no está en el plan, pero si hay una buena oportunidad la consideraré. Vi el Gran Premio de Australia muy relajado".

Con la Fórmula 1 cada vez más lejana Alonso tendrá que definir su calendario para lo que resta de 2019 y el 2020. Uno de los retos que parecen más probables es volver a Indianápolis 365 días después del fracaso con McLaren para, esta vez sí, poder luchar por conquistar la Triple Corona.

Fernando Alonso Foto: Facebook (@FernandoAlonsoOficial)

La decisión ahora será si lo vuelve a intentar con los de Woking o no. Brown ha intentado calmar las aguas y pedirle una segunda oportunidad a Alonso, aunque deja la puerta abierta a un divorcio entre McLaren y el asturiano: "Creo que Fernando quiere ganar las 500 Millas con McLaren y nosotros queremos intentar ganarlas con él, así que no lo descartaría, pero claramente hay muchos equipos geniales ahí fuera y Fernando quiere ganar".

El Dakar parece otro de los objetivos que Alonso intentará para 2020. El piloto español ya probó con Toyota en un test de dos días en Sudáfrica que emocionaron al asturiano. Antes de disputar la prueba más dura del mundo de los rallies, que en 2020 se disputará en Arabia Saudí, Fernando tendrá que competir en varias pruebas previas que le permitan adaptarse a la dureza de competir en un Rally.

La fórmula de competir previamente para probarse es algo que quizás podría probar en la IndyCar. Alonso podría asumir competir en el campeonato completo como proceso de adaptarse al coche de cara a las 500 Millas de Indianápolis 2020.

Por último, la Nascar puede ser otro de esos retos puntuales que los que Alonso habló al dejar la Fórmula 1. El piloto español ya probó el pasado año uno de sus coches en el circuito de Bharein, dentro de un acto promocional junto al famoso piloto de la Nascar Jimmie Johnson.

