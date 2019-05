Tatiana Calderón: de rechazar las W Series por "segregar por sexo" a ser la única mujer en la F2

El 2019 puede ser un año que pase a la historia por la lucha en la paridad de género. Durante los últimos meses se han abierto muchos debates por la diferencia, sobre todo salarial, entre hombres y mujeres en el mundo del deporte. Se están consiguiendo muchas cosas, pero todavía queda trabajo por hacer. En especial en un deporte históricamente dominado por el género masculino: la Fórmula 1.

En general el mundo del motor es 'de hombres'. Motos, coches... todo está regido por ellos y también son ellos los que son los protagonistas sobre la pista. Pero han sido varias las mujeres que han querido romper con esta brecha histórica. Desde Dorothy Levitt en el siglo XIX a Madame Labrousse y Camille du Gast, pasando por Jutta Kleinschdmit.

Los nombres de estas valientes mujeres puede que no los conozcan muchos, pero seguro que sí que suena el de Tatiana Calderón. La piloto colombiana que quiere romper moldes. Nacida en Bogotá el 10 de marzo de 1993, es a sus 26 años probadora de Alfa Romeo en el Gran Circo, además de piloto en F2. Algo que representa un hito para el sexo femenino en los deportes de motor.

Tatiana Calderón. Foto: Instagram (@tatacalde7)

Esta temporada Tatiana Calderón se convirtió en la primera mujer en llegar a la F2. Y aunque todavía no ha puntuado en el Mundial, sí que ha demostrado que va a pelear con cualquier nombre, por muy ilustre que sea, y que no va a regalar nada a sus adversarios. En Mónaco tapó bien a Mick Schumacher, pero el germano acabó tocando el reconocido monoplaza rosa, que desencadenó un tapón en el trazado.

"Vi que venía detrás mío Mick Schumacher y aquí es muy difícil adelantar. Creo que yo no vi que estuviera tratando de hacer un adelantamiento, me tocó y quedó todo el circuito bloqueado. No quería darle el puesto gratis y yo venía haciendo mi estrategia, mi ritmo y creo que realmente los lugares donde puedes adelantar eran mis sitios fuertes, entonces pues por eso la desesperación un poco. Obviamente -Schumacher- tenía neumáticos un poco más frescos que yo. Pero estoy contenta con lo que hice y voy a pelear así las posiciones de aquí en adelante", señaló después Calderón.

La piloto desde pequeña tuvo claro cuál era su camino: "Encontré mi camino en los karts. Lo tuve claro desde pequeña y tuve la suerte de que mis padres también lo vieran como yo". Pero el sueño de Tatiana Calderón va mucho más allá. Participar en el Gran Circo es su objetivo. De la mano de Alfa Romeo es probadora y espera que en un futuro muy cercano pueda a ser uno de los pilotos elegidos por la escudería italiana.

'No' a las W Series

Por este motivo la hispano-colombiana se ha mostrado en contra de las W Series ya que aunque cree que puede ser bueno para que las niñas se aficionen y puedan competir, no ve el motivo de segregar por género de esta forma. En declaraciones para el portal TheBestF1, la colombiana ya mostró su clara postura sobre el tema, pese a que esto le acarreó igual número de aplausos que de críticas.

"Siempre he corrido contra hombres y no veo la necesidad de segregar. No puedo estar en contra de una iniciativa que busca promover el deporte que tanto quiero y que tanto me ha dado. Si lo que buscan es fomentar la participación femenina y que puedan competir las niñas en un ambiente menos hostil, pues bienvenida. El tiempo dirá si es el camino adecuado”, aseguraba Calderón.

Mirando al futuro

Este ejemplo de mujer no se queda en el ahora, sino que posa su mirada más allá. Quiere cambiar el mundo y para ello empezar desde la base. La hispano-colombiana ha llegado a un acuerdo con Navarra para que en su circuito se cree y fomente una escuela para niñas que sueñan con ser piloto. Un proyecto que seguirá de cerca para que dentro de unos años, casos como el suyo no sean una excepción.

Tatiana Calderón. Foto: Instagram (@tatacalde7)

"Me ha costado mucho llegar hasta aquí y creo que puedo compartir todo lo aprendido con la nueva generación de pilotos femeninas para que se hagan un hueco en un deporte en el que es difícil destacarse. Ojalá logremos concretar esta iniciativa que sin duda le hará bien al deporte que tanto me ha dado", comentaba Tatiana Calderón tras llegar a un acuerdo con LAMS, gestora del Circuito de Navarra.

La piloto de F2 confía en que en el futuro se dará un paso adelante, pero hay que empezar desde la base: "Si hay niñas que destacan y ganan en el karting no veo por qué no pueden seguir haciéndolo en los monoplazas o en los coches carrozados. Estoy segura de que hay niñas con capacidad y pasión por este deporte para llegar a lo más alto y hay que prepararlas lo mejor posible para que tengan su oportunidad".

[Más información: Un paso más para las W Series, la F1 de mujeres, en España: carreras retransmitidas en abierto]