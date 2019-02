Marta García, la única española en la F1 de mujeres: "Quiero correr con hombres"

Las W Series, la nueva competición del motor femenino, dio su pistoletazo de salida el pasado fin de semana en Melk, Austria. Durante tres días, 54 mujeres compitieron por acceder a la lista de 28 que estarán presentes en la siguiente y última prueba. En ella, 18 serán las afortunadas para correr en las W Series, un campeonato que constará de seis carreras en Alemania, Bélgica, Italia, Gran Bretaña y Holanda, con un premio de 500.000 dólares para la vencedora.

Las W Series arrancarán en 2019

Marta García López será la única piloto representante española en la fase final que tendrá lugar en marzo en Almería. Carmen Boix no superó el corte y Carmen Jordá finalmente decidió no participar en el proceso de selección pese a que estaba prevista su participación.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con una Marta que se mostraba muy feliz por poder estar en la fase final que le llevará, si todo sale bien, a disputar las W Series.

La alicantina ha brillado siempre por sus actuaciones en karting, formó parte de la Academia de Renault Sport durante 2017 y desde entonces ha participado en la F4 Española. Ahora esta joven de 18 años tendrá que medirse a otras grandes pilotos para acceder a la parrilla final de las W Series.

"Ha sido una experiencia increíble. He aprendido mucho ya que también he sido de las pilotos más jóvenes. Estoy muy contenta de haber podido pasar a la fase final. Iba fuerte y me esperaba poder pasar a la fase final. Ahora mi objetivo es estar entre las 18 mujeres que compitan en las W Series".

Las 28 seleccionadas para la fase final de las W Series. Foto: Twitter (@WSeriesRacing)

Las W Series, algo necesario

Mucho se ha hablado de que si la Fórmula 1 de mujeres es igualdad, para luchar por una serie de derechos, o simplemente espectáculo. Críticas y alabanzas a partes iguales, la imposibilidad a día de hoy de ver a muchas pilotos en la Fórmula 1 es evidente. Esto ha hecho que para Marta sea algo necesario la creación de una competición como las W Series.

"Está todo muy bien montado y es una gran idea. Yo quiero correr contra hombres, ya que podemos competir ante ellos porque todos somos iguales y no existen límites entre nosotras y ellos. Muchas mujeres, a nivel económico, tampoco podemos permitirnos estar en la Fórmula 1, por lo que este campeonato es gratis y no nos tenemos que gastar nada. La presencia de mujeres en el mundo del motor sigue creciendo y esto fomentará a que vayan apareciendo más chicas y demuestren su calidad y talento, lo que en un futuro podrá permitirnos saltar a otra categoría o a la Fórmula 1".

Marta García. Foto: martagarciaracing.com

A pesar de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no estuviese muy de acuerdo en las W Series -tal y como confiesa Marta-, la alicantina tiene claro que esto es el primer paso para que en un futuro las mujeres puedan competir en la F1 ante los hombres: "Sería uno de mis sueños". Sin embargo, señala que "puede haber gente que no quiere vernos dentro de la Fórmula 1, aunque no entiendo el porqué".

Lucha por la igualdad

La piloto tiene claro que les ha llegado una oportunidad de igualdad y de luchar por algo más allá de una competición donde solo van a correr mujeres.

"Cuando vayan pasando las pruebas y empiece el campeonato veremos como transcurre todo. La primera idea es muy buena y ayudará a todas las mujeres a tener un hueco en el mundo del motor y a que sean tenidas en cuenta".

"En el mundo de monoplaza hay falta de chicas básicamente por el tema económico, pero gracias a las W Series hemos visto que han salido chicas de todo el mundo, por lo que ayudará a luchar por los derechos de las mujeres y por la igualdad. Eso si, tenemos que hacer buenos resultados para seguir creciendo. Tenemos que aprovechar la oportunidad de la creación de las W Series. Nos están dando igualdad en lo que se refiere a la competición. Antes, no nos podíamos permitir competir en grandes competiciones".

Marta García. Foto: martagarciaracing.com

Marta no ha tenido que pasar por muchas barreras debido a su condición de mujer, pero recuerda algún que otro episodio cuando era pequeña: "Cuando tenia 13 años empecé a correr a nivel nacional e internacional. A veces, por el simple hecho de ser chica, había chicos que no querían que ganase, y me daban golpes y me intentaban sacar fuera de pista".

Críticas a la competición

Charlotte Poynting, una de las aspirantes que participó este fin de semana en Austria, mostró su malestar y confusión sobre cómo seleccionan a las pilotos para dicha competición.

"Apreté al máximo, acabé igual quinta de 54 en la carrera de campeones en el último día y sobresalí por encima de otras que lograron superar la fase, pero de alguna manera yo no fui elegida. Estoy decepcionada", comentó.

Charlotte Poynting (Australia, 20 años)

Estas críticas se suman a la de la piloto británica de IndyCar, Pippa Mann, que hace unos meses mostró su malestar por la creación de las W Series: "Los que tienen financiación para ayudar a las mujeres piloto optan por marginarlas en lugar de apoyarlas. Me decepciona mucho ver un paso histórico hacia atrás".

