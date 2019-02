El último guiño de Fernando Alonso para su vuelta a la Fórmula 1

Fernando Alonso habló para Il Corriere della Sera tras su victoria en las 24 Horas de Daytona. El asturiano va a preparar esta próxima semana su nuevo compromiso en el Mundial de Resistencia (WEC), que no es otro sino las 1.000 Millas de Sebring. El circuito americano es uno de los más complicados del calendario, no solo porque el dos veces campeón del mundo nunca ha corrido allí, pero también por sus baches a lo largo del trazado.

En cuanto a su futuro, el asturiano no descarta nada, lo único que parece tener claro es que todavía no se va a retirar: "Schumacher corrió hasta los 43 años. Si te sientes fuerte no te fijas en tu fecha de caducidad. Simplemente corres hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú. Eso puede pasarte con 25 años o con 48".

Sin embargo, todavía no tiene ningún plan concreto para el próximo año. Ni siquiera le cierra las puertas a volver al Gran Circo: "Yo siempre dije 'hasta luego' a la F1. No tengo ningún plan para 2020".

Kubica. con Williams. Foto: Twitter (@R_Kubica)

Su gran amistad con Kubica

Afirmó además, que va a estar atento de lo que pase en la máxima categoría del automovilismo por varias razones: "La seguiré por Kubica, su historia es extraordinaria. Hace unos meses parecía que había perdido toda posibilidad. No tiene nada que perder y no me lo perderé".

Como hablaba con un diario italiano, también quiso acercarse de los pilotos de Ferrari: "También tengo curiosidad por ver si termina el ciclo de Mercedes, siento que el momento está cerca. Luego está Leclerc con Ferrari. Es joven, inteligente y talentoso. Hablaré con él. Tiene que aprender a sumar puntos, a ayudar al equipo, a ser consciente de que el Mundial se decide entre julio y septiembre. No tiene que ir con prisas, sino que debe controlar las emociones".

Incluso tuvo buenas palabras para uno de sus máximos rivales, Sebastian Vettel: "Puede que perdiese puntos importantes, pero Hamilton también los perdió. Y Vettel lo hizo mucho mejor que Raikkonen. Peleó hasta el final. Es un campeón. Cuando ganó los cuatro títulos mundiales, todo el mundo hablaba de él como un fenómeno. Ahora ocurre lo mismo con Hamilton. Nunca es fácil cuando cargas con tanta atención y tensión".

