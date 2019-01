Fernando Alonso, Schumacher y Niki Lauda: los tres mejores para Montezemolo

Luca di Montezemolo es uno de los grandes nombres propios que, cuando uno escucha, vincula a la Fórmula 1. El italiano fue el presidente de Ferrari desde el año 1991 hasta el 2014. Ahora ha vuelto a habar en la presentación del libro Ignazio Giunti. Un piloto, una época y se ha mojado eligiendo a los que para él son los tres mejores pilotos de la historia: Fernando Alonso, Michael Schumacher y Niki Lauda.

El italiano antepuso al español, a pesar de que no llegó a ganar ningún título para Ferrari, a otros grandes nombres de la escudería italiana como Kimi Räikkönen, Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, John Surtees, Mike Hawthorn, Jody Schekter o Phil Hill. Tiene más mérito todavía porque todos ellos fueron campeones de la Fórmula 1 vestidos de rojo.

Sobre el piloto asturiano, di Montezemolo tuvo muy buenas palabras. "Estoy muy contento, Fernando es un gran piloto. Con frecuencia tenía dificultades para ser también un hombre de equipo, pero junto con Schumacher y Lauda fue el más fuerte de la historia de Ferrari", afirmó sobre el flamante campeón de las 24 horas de Daytona.

"No tiene un carácter fácil pero siempre lo da todo"

"Tengo buenos recuerdos de su paso por Maranello", añadió el italiano, que dijo que Fernando Alonso "no tiene un carácter fácil, pero siempre lo da todo". El único pero que le pone a la relación entre el asturiano y Ferrari fue el no terminar ninguna temporada en lo más alto: "Solo lamento que en 2010 y 2012 no lograra ganar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, a pesar de luchar hasta el final".

La relación de Fernando Alonso con la Fórmula 1 no ha terminado ni mucho menos. Recientemente se ha conocido que el piloto asturiano se subirá al McLaren en los test de invierno en el Circuito de Cataluña.

