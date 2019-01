El independentista Marc Crosas acusa a España de tener doble moral

Marc Crosas, que últimamente es noticia en Twitter por sus comentarios, no dudó en comentar las declaraciones de Jorge Molina tras acabar el partido entre el Valencia y el Getafe de Copa del Rey donde al final se produjo una tangana. Criticó que hubiese españoles capaces de aplaudir el discurso de Nadal tras perder la final del Open de Australia y que defendiesen lo que dijo el capitán del Getafe.

España. Ese país en el que el domingo ensalzas al gran Rafa Nadal por su discurso después de perder contra Djokovic, y el martes defiendes a un capitán declarando sobre lloriqueos, robos, y tendencias arbitrales tras perder una eliminatoria en 5 minutos. ¡DOBLE MORAL! — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) 30 de enero de 2019

El Valencia consiguió clasificarse para las semifinales de Copa del Rey tras un final de infarto en Mestalla. El conjunto de Marcelino iba empatando ante el Getafe y necesitaba dos goles para pasar de ronda. Siete minutos de añadido a la segunda parte y dos goles para ver al conjunto valencianista en la siguiente ronda de la Copa. Rodrigo obró el milagro y gracias a sus tres goles el Valencia consiguió eliminar al equipo madrileño.

Tras el pitido final se organizó una tremenda tangana entre varios jugadores de ambos equipos y Jorge Molina acabo rajando contra el Valencia.

"Si digo lo que pienso me caen partidos de sanción. Se pasan la semana llorando literalmente y al final da resultados. A la mínima amarilla tras amarilla", comentó el capitán del Getafe.

Marc Crosas acto seguido contestó lo siguiente: "Bastante lamentable que tu capitán se exprese así, cuando tuvo la acción del 2-2 SOLO en el minuto 95, y tu equipo no quiso jugar perdiendo tiempo todo el segundo tiempo". Molina no se calló y expresó su opinión: "Es mucho más fácil hablar del minuto 95 sentado en el sofá, ¿verdad? A mi si que me parece lamentable que habiendo sido futbolista hagas esos comentarios para ganarte unos me gustas y unos seguidores más".

Todo esto se le volvió en contra a Crosas y varios jugadores le comentaron llevándose varios 'zascas'.

Ahora fue el jugador catalán quien volvió hablar en Twitter criticando la doble moral de los españoles. La historia de piques continua...