Ricciardo, sobre la eliminación de Alonso: "Relación de amor-odio y este año le ha tocado odio"

Fernando Alonso quedó eliminado de las 500 Millas de Indianápolis tras no superar los mejores tres puestos en la repesca. La frustración del piloto español ha llegado a la parrilla de Fórmula 1. Daniel Ricciardo ha hablado sobre esa eliminación: "No tenía muchas expectativas porque nunca lo he hecho, pilotar un IndyCar o estar en un óvalo. No sé si es fácil o difícil, aunque obviamente confiaba en que podría ser relativamente competitivo porque es un piloto muy, muy bueno, muy motivado, y ya lo mostró en 2017".

"Supongo que este año se reflejó que de alguna forma necesitas ser un buen piloto, pero que el margen de los reglajes y ese tipo de cosas es muy importante. Todo tiene que funcionar y eso es lo que tienen los coches de carreras, que genera una relación de amor y odio, y este año le ha tocado odio. Es triste porque como parte de la familia de F1 le deseo lo mejor, pero son razones que no sé explicar. No estoy en ese mundo", concluyó el australiano.

Bottas no ha defendido a Fernando Alonso, ya que ni sabía que participaba en la clasificación: "Realmente no lo seguí, así que no puedo decir mucho. He escuchado que no se ha clasificado y que hubo algún problema durante los test, y cosas así, pero siendo honesto antes de eso ni siquiera sabía que estaba celebrándose".

Fernando Alonso, durante las 500 Millas de Indianápolis. Twitter: (@McLarenIndy)

Kubica, en su defensa

Kubica, viejo amigo del piloto asturiano, ha defendido su gran nivel y lo bueno que puede llegar a ser: "Nunca comento algo sobre lo que no tengo suficiente información. Viendo la clasificación es fácil llegar a conclusiones erróneas. Sabemos lo bueno que es Fernando y ya lo demostró allí hace dos años luchando para ganar en su debut. Este año no funcionó, pero no hay mucho más que decir".

