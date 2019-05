Carlos Sainz da por perdida la temporada: "McLaren ya puede empezar a pensar en 2020"

Tras la debacle en las 500 Millas de Indianápolis, donde Fernando Alonso dijo adiós a la carrera del domingo tras el mal papel de McLaren, ahora a la escudería británica le toca centrarse en la Fórmula 1. Y lo hará pensando ya en el GP de Mónaco que tiene lugar este fin de semana.

McLaren ha conseguido sumar 22 puntos en las cinco carreras ya disputadas, situándose en la cuarta posición de las escuderías, gracias a los puntos de Carlos Saínz y Lando Norris.

El piloto español llega a Mónaco tras puntuar en las dos últimas carreras con sensaciones distintas al comienzo de la temporada.

El Gran Premio de Mónaco

"En Mónaco hay muchas veces en las que el coche no va bien en el tercer sector de Barcelona, pero llegas aquí, tienes buen agarre y llega la confianza. Mónaco es un caso aparte".

¿Qué McLaren te ha convencido de los cinco circuitos previos?

"Sin duda fue Bahréin, aunque también se debió a las características del circuito. Después de cinco grandes premios creemos que sabemos en qué tipo de curvas vamos bien".

La presente temporada y el año que viene

"En Bakú tuve el problema con Grosjean, en Barcelona nos faltaba una décima con ese problema que tuvimos… y ya está. En China tampoco había mucho, aunque en Bahréin pasamos sobrados. Hay diferencias entre circuitos y no sabemos en qué lugar estará Mónaco.

Para Canadá y más adelante sí sabemos cómo puede ir a no ser que las mejoras de otros equipos hagan cambios importantes. Aquí no hay mejoras, para junio o julio sí puede haberlas. De todas formas ya estamos pensando en el año que viene, eso me gusta, quiere decir que el equipo está creciendo como para empezar a desarrollarlo, a medida que pasan las semanas cobra más importancia".

Las 500 Millas de Indianápolis

"No lo seguí mucho. Yo no he estado involucrado en el proyecto de la Indy. No sabía qué resultados esperaban, aunque por lo que sé no estaban pensando en llegar y ganar. Desde fuera es cierto, es decepcionante para todo el equipo que McLaren y Alonso no se clasifiquen. Es un contratiempo, en el automovilismo hay cosas que no salen según lo previsto. ¿Si he hablado con él? No, quizá en un par de días".

