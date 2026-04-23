Mutuactivos patrocinará a Ángel Ayora para reforzar su vínculo con el mundo del golf

Mutuactivos, la gestora de fondos y planes de pensiones del Grupo Mutua Madrileña, apuesta por el talento joven, el deporte y los valores que este representa a través del patrocinio del golfista profesional Ángel Ayora, una de las grandes promesas del golf español y europeo.

Con este acuerdo, Mutuactivos refuerza su vínculo con el mundo del golf a través de Ángel Ayora, deportista con proyección internacional que encarna valores como el esfuerzo, la superación, la disciplina, la humildad y la constancia, principios que forman parte también de la filosofía de la gestora de Mutua Madrileña. El contrato de patrocinio e imagen de marca tendrá una duración inicial de 5 años (hasta el 31 de diciembre de 2030).

Ángel Ayora (Málaga, 2004) es uno de los talentos más destacados del golf español y una de las grandes promesas del golf mundial. Inició su carrera en el Club de Golf La Cañada (Cádiz) y desarrolló una brillante etapa amateur antes de pasar al golf profesional en 2023, tras competir en el Eisenhower Trophy con la selección española. En su primera etapa profesional destacó por su rápida progresión en el Challenge Tour, lo que le permitió acceder al DP World Tour, máximo circuito europeo.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos, asegura que este patrocinio "refleja nuestra voluntad de apoyar el deporte profesional joven como escuela de valores y como ejemplo de responsabilidad y superación". "Creemos firmemente que el deporte transmite principios que nosotros también promovemos desde el ámbito financiero, como la disciplina, la toma de decisiones responsables, el trabajo continuo y la búsqueda de la excelencia", señala.

Una gran promesa

"Ángel Ayora representa el talento joven y una nueva generación de deportistas comprometidos con la cultura del esfuerzo y queremos acompañarle en la consecución de sus objetivos, como lo hacemos con nuestros clientes, siempre teniendo muy presentes los valores para conseguirlos", añade.

En este sentido, "desde el punto de vista humano, Ángel Ayora destaca por su cercanía y compromiso, valores que mantiene desde sus orígenes, al margen del éxito, siendo así un ejemplo de humildad para los jóvenes", destaca Ussía.

Ángel Ayora durante el Open de España. EFE

Ángel Ayora, por su parte, asegura que se siente feliz y agradecido de que una empresa española tan importante como Mutuactivos haya decidido apoyarle como patrocinador principal. "Afronto esta etapa con muchas ganas y con la ilusión de hacer grandes cosas juntos y representar a Mutuactivos con orgullo dentro y fuera del campo de golf", señala.

Entre otros premios y reconocimientos, Ángel Ayora ha ganado la Copa Nacional Puerta de Hierro y la Copa Baleares, ambas en 2022, y el International Amateur de Portugal, en 2023. Obtuvo la medalla de oro por equipos en el Campeonato de Europa Amateur Absoluto con la selección española (2023) y la medalla de Oro al Mérito en Golf de la Real Federación Española de Golf (2023), por su contribución al triunfo europeo con España.

Ángel Ayora compite este año en el DP World Tour. Será su segunda temporada al máximo nivel tras acabar en el puesto 20 en su primer año y ser el jugador del circuito con más top 10 (fue décimo o mejor en diez ocasiones).

Mutuactivos y el deporte

Mutuactivos y el Grupo Mutua llevan varias décadas vinculados al mundo de deporte, a través de diversos patrocinios de grandes torneos profesionales, ferias sectoriales y competiciones corporativas.

Mutua Madrileña, por su parte, es el patrocinador principal desde hace 20 años del Mutua Madrid Open, el torneo de tenis más importante que se celebra en España.

Sobre Mutuactivos

El Grupo Mutuactivos (formado por las entidades Mutuactivos SGIIC, Mutuactivos Pensiones y Mutuactivos AV) está especializado en la prestación de servicios financieros y en la comercialización de fondos de inversión, carteras de fondos, seguros de vida-ahorro y planes de pensiones. Cuenta con un volumen total administrado superior a los 19.000 millones de euros. Mutuactivos SGIIC es la primera gestora de fondos de inversión independiente de grupos bancarios por volumen patrimonial gestionado.