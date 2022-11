La emocionante despedida de la Selección a Gayà: "Lo vamos a hacer por ti"

Gayà ya no forma parte de la lista de convocados de la selección española. El lateral izquierdo se lesionó durante un entrenamiento el pasado miércoles y las pruebas que le realizaron desvelaron un esguince de tobillo, una lesión que, al menos, le iba a apartar del primer partido del Mundial.

Con los plazos de recuperación muy justos y serias dudas sobre su condición física, Luis Enrique decidió borrarlo de la lista y hacer hueco a un nuevo jugador que estuviera libre de cualquier molestia. Por eso, le dio la baja a Gayà y en su lugar entró Alejandro Balde, el jugador del Fútbol Club Barcelona que debutará en un Mundial a sus 19 años de edad.

Gayà, hundido por la lesión y por la decisión del seleccionador, no podrá por lo tanto participar en el Mundial de Qatar y ya ha puesto rumbo de vuelta a casa. El lateral izquierdo se despidió del resto de los que han sido sus compañeros durante este corto periodo de concentración, y lo hizo visiblemente emocionado. El jugador del Valencia recibió el apoyo del resto de la plantilla y, en un vídeo difundido por la Selección, se ve cómo se va despidiendo uno por uno de todos sus compañeros de vestuario.

😢 "𝑇𝑒 𝑣𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑖́𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠".



🗣️ @5sergiob: "Aunque te vayas, José, vamos a luchar por ti también".



🗣️ @jose_gaya: "Estoy seguro de que vamos a conseguir la segunda estrella. Confío mucho en vosotros".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/0LSc4nJati — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 19, 2022

Además, Gayà dedicó unas palabras para el resto de la concentración antes de marcharse: "Mucha suerte, confiad en vosotros que hemos formado un grupo espectacular. Me sabe fatal no poder disfrutar más de vosotros porque me llena mucho estar aquí y vamos a levantar la segunda estrella, estoy seguro. Desde casa os estaré animando y apoyando al máximo", dijo el futbolista del Valencia.

Sergio Busquets, como capitán, fue el siguiente en tomar la palabra y quiso hacer un pequeño discurso de despedida: "Ya sé que ahora pocas palabras te van a quitar la sensación que tienes de dejarnos e irte, y perderte este Mundial por el que todos hemos luchado en la clasificación. Como dices, hemos hecho un gran grupo. Te vamos a echar muchísimo de menos tanto dentro del campo como fuera porque te lo mereces, por ser como eres, por todo el tiempo que llevamos juntos".

El jugador del Barcelona, siguió en su emotivo discurso: "Para los demás es un motivo más para luchar cada partido e intentar conseguir algo. Aunque te vayas, vas a estar con nosotros y lo vamos a hacer por ti también", dijo Busquets antes de fundirse en un abrazo con José Gayà.

[Así es Alejandro Balde: la perla del Barça con una carrera meteórica que convence a Luis Enrique]

En el resto del vídeo, se ve cómo el lateral izquierdo del Valencia se marcha con sus maletas, sin ni siquiera cojear de su tobillo lesionado. Muy mala suerte para el futbolista, que después de hacerlo muy bien durante mucho tiempo en el conjunto ché, estaba enormemente ilusionado con poder formar parte de la Selección en su primer Mundial.

Luis Enrique, sin embargo, no quiso correr riesgos y decidió darle la baja a Gayà para cubrirse las espaldas si se dieran nuevos imprevistos. Ahora, Alejandro Balde es la otra cara de la moneda y está muy esperanzado con la llamada de España.

