Carlos Sainz, sobre ayudar al subcampeonato de su compañero Leclerc: "Tendremos que verlo"

El Mundial de Fórmula 1 está apurando sus últimos coletazos. La temporada se acaba en el Gran Premio de Abu Dhabi y, aunque hace tiempo que el campeón del mundo es Max Verstappen, todavía faltan algunas cosas por decidirse. La más atractiva de ellas es ver quién es subcampeón en este 2022, una pelea muy abierta que protagonizarán en la carrera final Charles Leclerc y Checo Pérez.

El francés y el mexicano se batirán en duelo y tan solo uno de ellos se quedará con buen sabor de boca. Sin embargo, en esta pelea también pueden intervenir a lo largo de la carrera varios actores externos y uno de ellos puede ser Carlos Sainz. El compañero de equipo de Charles Leclerc en Ferrari buscará su beneficio propio, el de asaltar la quinta plaza del Mundial, pero de paso puede ser alguien clave para que Leclerc finalice segundo el año si ayuda a restarle posiciones a Checo Pérez.

Sobre esto fue preguntado el español al término de la clasificación, donde firmó el cuarto puesto, pero recordó que no solo depende de él: "Lo tenemos que ver, porque para batir a Checo tiene que acabar delante de él. Yo, por mucho que pueda ayudar, si Checo Pérez está delante y además va rápido... Ha mejorado mucho del viernes al sábado y los Red Bull están claramente un paso por delante, serán difíciles de batir", alegó sobre esta circunstancia.

Los Red Bull dominaron en la clasificación. Max Verstappen se llevó la pole una vez más, la última ya de esta temporada, y segundo fue Checo Pérez, por lo que parte en ventaja para esta apasionante pelea. Tercero, eso sí, fue Leclerc, por lo que le pisará los talones desde la salida, mientras que Sainz, que puede jugar un gran papel estratégico, fue cuarto.

Su objetivo, el podio

Saliendo cuarto, Sainz tiene al alcance la posibilidad de subirse de nuevo al podio, y no ocultó que esa es su meta para la carrera: "Luchar por el podio, eso seguro. Luego está la pelea con Mercedes que hay que tener en cuenta, es nuestra prioridad porque a los Red Bull les veo muy dominantes durante este fin de semana", contó. Y es que también está viva la pelea por ver quién queda segundo en la clasificación de constructores, donde Ferrari quiere asegurar la plaza.

Sainz, además, analizó cuáles habían sido sus sensaciones durante la clasificación: "En la primera vuelta he cometido un error que me ha costado una décima y media, tenía que haber hecho un 1:24.0. Luego, la segunda vuelta es más limpia que la anterior, sin errores, pero no iba tan rápido en las curvas porque he tenido unavuelta de calentamiento muy lenta, dentrás de dos coches que han hecho una outlap mucho más lenta", dijo Sainz.

Alonso, por su parte, se resignó a salir desde la décima plaza tras la sanción de Ricciardo: "No ha sido una buena crono. Vamos a salir décimos por la sanción de Daniel, así que ya estamos en los puntos. Intentaré desde ahí hacer una buena estrategia, tengo dos juegos de duras por una del resto y hacer séptimo u octavo es el objetivo", confesó.

