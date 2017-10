Ramos: "Como españoles no nos gusta vivir y ver la imagen que hemos dado"

El miércoles habló Piqué. Dio su opinión, explicó sus acciones y dijo sentirse orgulloso de estar con la selección. Este jueves el turno fue para Sergio Ramos, que no se quiso mojar antes del partido que España juega contra Albania (viernes, 20:45 horas). Aunque, eso sí, dio su opinión sobre la situación política que vive el país y la concentración de la selección.

"No ha sido una semana fácil para ninguno. Se han mezclado temas políticos y deportes y ese es el primer error (...) Es una situación que como españoles no nos gusta vivir y ver la imagen que hemos dado estos días a nivel mundial. Quiero vivir en un país libre y democrático", reconoció el jugador del Real Madrid, que compareció junto a Julen Lopetegui y David Silva.

Más allá del partido, en el que España puede certificar su clasificación para el Mundial de Rusia 2018, el central también valoró el discurso del Rey. "Estuvo chapeau, impecable", reconoció. Y añadió, bromeando, "independientemente de que sea del Atlético, me gustó".

No fue el único tema extradeportivo que trató. Sobre su relación con Piqué, con el que va a poner un negocio conjuntamente (un medio de comunicación llamado 'Power to the players' al estilo del estadounidense 'The players' tribune), añadió: "Tenemos una relación muy buena a pesar de nuestra forma de pensar y de sentir. Todos tenemos derecho a pensar y a sentir como queramos siempre que rememos en la misma dirección".

Y, para terminar, aunque reconoció que había sido una "semana muy movidita", animó a la afición a aplaudir este viernes en el estadio por la importancia del partido contra Albania, donde España podría conseguir el billete para el Mundial de Rusia 2018.