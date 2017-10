Gerard Piqué, cinco razones por las que España debe aplaudirle

Los pitos parecieron mitigarse en el Bernabéu durante la última convocatoria de España. Entonces, la afición silbó, sí, pero menos de lo habitual. Esta semana, sin embargo, los ánimos de abucheo parecen haberse reavivado. Las palabras de Gerard Piqué el pasado domingo, cuando puso su cargo a disposición y atacó a Rajoy, no gustaron a muchos, y su rueda de prensa de este miércoles, tampoco. Poco importa que haya reconocido que, aunque “no es su caso, cree que un independentista podría jugar en la selección”. Eso da igual. Buena parte de los aficionados, como los que pidieron que se fuera en el primer entrenamiento de la ‘Roja’, no lo perdonan. Y en Alicante, contra Albania (viernes, 20:45 horas), algunos pintarán. Pero bien, ¿por qué ahora, en este preciso momento, cuando peor es el clima, se le debería aplaudir? Estas son las razones.

POR RESPETO Y EDUCACIÓN

Es lícito, lógico y absolutamente respetable que cualquiera pueda estar de acuerdo (o no) con las palabras de Piqué. De hecho, buena parte de la afición no le perdona que se haya pronunciado a favor del referéndum ilegal de Puigdemont y que siga sin decir si está a favor o en contra de la independencia –a eso todavía no ha contestado–. Y, obviamente, también le perjudicó su comparecencia del pasado domingo, en la que reconoció que no hace falta ser patriota para acudir con la selección. Todo eso molesta. Y es normal. Pero, de qué sirve pitarle. En la Copa, por ejemplo, son muchos los abucheos que recibe el rey y el himno. Y eso, obviamente, no gusta a nadie, es un síntoma de mala educación. Entonces, ¿por qué hacer lo mismo cuando juega la 'Roja'? No merece la pena. Los aplausos benefician a todos.

POR SU RENDIMIENTO DEPORTIVO

Piqué siempre ha cumplido. Unas veces ha llegado en mejor formar y otras en peor, pero siempre ha dado la cara. Ha entrenado bien, ha jugado lo mejor y lo máximo posible, y ha formado parejas de éxito junto a Sergio Ramos o Puyol. Ha sido parte, además, de la selección campeona del mundo y de Europa. Y, esta temporada, su intención es llegar al Mundial de Rusia y ganarlo. “Estoy muy ilusionado con el proyecto de Julen Lopetegui, por eso no lo dejo ahora”, reconoció el central contra Albania, en el partido de ida del grupo. Se comprometió y no piensa echarse atrás.

NUNCA HA RECONOCIDO SER INDEPENDENTISTA

Piqué siempre se ha pronunciado a favor de celebrar un referéndum. Eso lo ha dicho en múltiples ocasiones. Sin embargo, jamás se ha declarado independentista. De hecho, en la rueda de prensa de este miércoles, el central de la selección evitó pronunciarse. Todas las preguntas directas las salvó hablando de otra cosa. Es decir, es cierto que por sus actos (o sus palabras) muchos pueden deducir que es independentista, pero él nunca lo ha reconocido como tal. Incluso, en varios partidos con la selección, le ha puesto la camiseta de la ‘Roja’ a su hijo Milán.

ESPAÑA ES UNA NACIÓN INTEGRADORA

España ha demostrado a lo largo de su historia ser un país que integra a personas de cualquier nacionalidad. Donato, Catanha, Marcos Senna o Diego Costa han jugado con la ‘Roja’ sin que nadie los haya discriminado. ¿Por qué va a ser diferente con Piqué, que es de facto una persona nacida en la península? Si España cree que Cataluña forma parte de la nación, ¿por qué va echarlo de la selección? El comportamiento de sus ciudadanos dice mucho más de un país que sus costumbres o sus políticos.

POR DEMOSTRAR UNIÓN

En un momento crítico, en el que hay una parte de España que se quiere separar, es importante que el resto del país se encuentre unido y respete a todos. Señalar a Piqué por ser catalán o porque sus ideas son diferentes solo genera más odio. En cambio, si los de una parte y los de otra demuestran que se pueden respetar a pesar de tener opiniones distintas es más sencillo que a la postre se solucione el conflicto entre Cataluña y el resto del país.