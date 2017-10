Álvaro Arbeloa y su indirecta muy directa hacia Gerard Piqué en Twitter

Álvaro Arbeloa y Gerard Piqué siempre han gustado de lanzarse indirectas. No se llevan especialmente bien, y nunca lo han escondido. Por eso, no sorprende que el exjugador del Real Madrid haya lanzado el siguiente mensaje en Twitter. Uno en el que, sin dar nombres, no puede referirse de forma más clara al futbolista del Barça: "Qué fácil es faltar el respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti. Quien siembra vientos, recoge tempestades".

Que fácil es faltar el respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti. Quien siembra vientos, recoge tempestades. — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 4 de octubre de 2017

Arbeloa ha tuiteado esto después de la rueda de prensa en la que Piqué intentó dar respuesta a todas las inquietudes acerca de su postura sobre la cuestión catalana. Ya en plena concentración con España, el jugador intentó anteponer el diálogo a todo lo demás.

También opinó que "un independentista podría jugar en la selección española" y defendió la libertad de expresión. "Yo entiendo que haya jugadores que no quieran hablar de política, pero tienen que ser comprensivos conmigo si yo quiero expresar lo que siento. Como vosotros hacéis en vuestras profesiones, ¿por qué un camarero puede hablar de política y el futbolista no?", expuso Piqué.

El tuit que le ha 'dedicado' Arbeloa es sólo el último episodio de una serie de desencuentros tuiteros y públicos entre ambos. "Yo no le consideraría amigo, es un cono... cido", declaró el jugador del Barcelona en una ocasión, apelando a uno de los motes despectivos con los que la gente se reía de su homólogo en el Madrid.

"Yo podría explicar al mundo por qué no soy amigo de Piqué. Quizá él no quedaría en muy buen lugar, pero también es verdad que conozco a su familia, y el respeto que él no tiene a mi familia se lo tengo yo a la suya", declaró Arbeloa posteriormente.

También es archiconocido el siguiente intercambio de tuits. "Viendo una película de humor por el Canal+Liga", escribió Piqué con motivo de un penalti polémico que permitió una victoria del Madrid en Elche. "Me alegro de que algunos cambien el teatro por el cine, eso siempre está bien", le respondió Arbeloa.

"A mi amigo Gerard cualquier día le veo en el Club de la Comedia hablando del Real Madrid. Está obsesionado con nosotros. Sabe que por mucho que gane nunca va a igualar nuestra grandeza", comentó el lateral salmantino con motivo de otra de las burlas de Piqué, en este caso por la alineación indebida que provocó la eliminación copera del Madrid a finales de 2015.

Y así tantos y tantos 'enganchones'. De hecho, antes de despedirse del Madrid, Arbeloa aprovechó la celebración de la Undécima Champions del club para acordarse de Piqué: "Yo no sé cuándo ni con quién empezó todo esto, pero sí sé a quién dar las gracias: a todos vosotros". La alusión fue clara hacia el famoso "Kevin Roldán, contigo empezó todo" con el que el jugador azulgrana se mofó del madridismo (aquella famosa fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo) a colación del segundo triplete de la historia del Barça.