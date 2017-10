El alcalde de Alicante defiende a Piqué: "No hay que pitarle por lo que piense"

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha pedido a los alicantinos y a todos los aficionados que acudan a ver el partido España-Albania que se disputará el próximo viernes en esta ciudad que den "una lección de estar a la altura" y no piten a Gerard Piqué por sus opiniones sobre Cataluña.

Así se ha expresado Echávarri durante la inauguración de la 'fan zone' instalada en la plaza del ayuntamiento de Alicante y en la que se muestran los trofeos conseguidos por la selección española de fútbol.

"Cuando un jugador lleva el escudo de la selección en el pecho es un escudo que nos une a todos" y, por tanto, "haga lo que haga antes o después, piense lo que piense antes o después, hay que animarle", ha manifestado el socialista Gabriel Echávarri, en referencia a Piqué. "No hay que pitarle por lo que piense", ha incidido.

"El día que no esté a la altura porque las cosas externas le afecten, será el seleccionador el que diga que no puede o no debe seguir vistiendo la camiseta", ha añadido. "Pero mientras salga al campo con el escudo y la estrella que tanto costó ganar, hay que animarlo", ha subrayado el regidor. El partido España-Albania se jugará este viernes en el estadio Rico Pérez y es de clasificación para el Campeonato del Mundo de Rusia 2018.