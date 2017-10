Sergio Ramos 'contesta' a Piqué con un mapa de España en Instagram

TODAVÍA NO SE HA PRONUNCIADO PÚBLICAMENTE

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid pero también de la selección española, no ha hablado aún sobre la actual situación de Gerard Piqué en la concentración de 'La Roja', en la que fue pitado por los aficionados que acudieron a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este lunes en el primer entrenamiento de preparación al partido del próximo viernes ante Albania en Alicante.

El andaluz, que ya avisó al catalán que su actitud previa al 1-O (puso un tuit en el que anima a votar en el referéndum ilegal) no ayudaba "si quieres que no te piten", guarda silencio, sin pronunciarse públicamente sobre el momento que vive Piqué, cada vez más insostenible en el marco del conflicto político catalán que se está viviendo estos días. Algunos medios informaron este lunes que el silencio del capitán se debió a una decisión de la Federación, que pidió a Ramos no hablar hasta que se tranquilice esta situación.

A falta de micrófonos, Sergio ha publicado en sus redes sociales una foto que bien podría servir de termómetro para conocer sus opiniones, así como de contestación a su compañero Piqué, al que lleva defendiendo los últimos años siempre que comparten concentración con España.

Ramos subió en su cuenta de Instagram una foto con un mapa de España, acompañado por la corona del escudo del Real Madrid, y con dos fotos suyas, una con la camiseta del Real Madrid y otra con la camiseta de España, ambas blancas. El texto fue muy escueto pero muy representativo: "El capitán Sergio Ramos".