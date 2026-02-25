Laporta lo da todo en plena campaña del Barça subido a un toro elevador en Mercabarna: "¡Madridista el que no bote!"

Joan Laporta ha vuelto a tirar de espectáculo en plena carrera electoral por la presidencia del FC Barcelona. En un acto celebrado en Mercabarna, el presidente saliente se subió a un toro elevador rodeado de seguidores azulgranas y, saltando con ellos.

Además, entonó el clásico cántico "¡Madridista el que no bote!", una escena que ha corrido como la pólvora en redes sociales. La imagen refuerza el perfil más tribunero de Laporta en un momento clave, con el calendario electoral ya en marcha y los socios llamados a votar el próximo 15 de marzo.

La visita a Mercabarna se enmarca en una agenda de campaña diseñada para acercar al candidato a entornos populares y muy vinculados al día a día de la ciudad.

No tracteu d'imitar-lo, només hi ha un Joan Laporta.



Mercabarna és culer, moltes gràcies pel suport d'aquest matí! 🚜💙❤️#DefensemElBarça pic.twitter.com/vcPYMF7Gqb — Defensem el Barça (@defensemelbarca) February 25, 2026

Laporta compartió la mañana con trabajadores, pequeños empresarios y peñistas, repartiendo saludos, fotografías y consignas en un ambiente más propio de una celebración que de un mitin clásico. El punto álgido llegó cuando, encaramado al toro elevador, se unió al cántico contra el Real Madrid.

El episodio no es aislado, sino la continuidad de una estrategia muy reconocible. En las últimas semanas, Laporta ha protagonizado otros actos de fuerte carga simbólica: se puso delante de los fogones en el Bar Bocata para preparar una macarronada a socios y miembros de su equipo, colgó en la entrada del local el cartel de punto oficial de recogida de firmas y convirtió la escena en contenido perfecto para redes sociales.

También ha pasado por ciudades como Sitges o Mataró, donde ha defendido que "el club no debe caer en manos inexpertas" y ha reivindicado que el Barça está "objetiva e indiscutiblemente mejor que hace cinco años".

Las elecciones del Barça

Todo ello sucede con el proceso electoral ya formalmente abierto. El club fijó la votación para el 15 de marzo, tras activar un calendario que incluye exposición de censo, recogida de firmas y proclamación de candidatos.

Laporta comparte precandidatura con Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria, obligados todos a reunir más de 2.300 firmas válidas para estar en la papeleta final. En este contexto, el actual presidente busca capitalizar su tirón mediático y su conexión emocional con una parte importante del socio culé.

La escena del toro elevador resume bien el tipo de campaña que ha elegido: directa, emocional y con fuertes guiños identitarios. Para sus partidarios, es la prueba de que Laporta sigue siendo un dirigente cercano, capaz de mezclarse con la gente y de vivir el barcelonismo como un aficionado más.

Sus detractores, en cambio, ven en este tipo de gestos una banalización del cargo y un recurso excesivo al antimadridismo en plena carrera electoral, justo cuando el club afronta retos económicos e institucionales de enorme calado.

Sea como sea, la imagen de Mercabarna ya se ha convertido en una de las postales de la campaña.