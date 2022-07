El Barça presenta a Kessie sin poder inscribirlo: "Hay que bajar la masa salarial y activar la 2ª palanca"

Era día de presentación, pero también de pasar revista a asuntos más importantes. El fichaje de Franck Kessie estaba hecho desde hace tiempo y solo falta que pueda inscribirse en LaLiga. El costamarfileño se vistió de corto como azulgrana por primera vez este miércoles, pero el protagonista volvió a ser Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona habló sobre las situaciones de Frenkie De Jong, Ousmane Dembélé, la reunión con Jorge Mendes y la renovación de Gavi.

Antes que nada, Laporta dejó claro que todo depende de la segunda palanca económica. "Ahora no podemos fichar, hay que esperar a la segunda palanca para hacer las incorporaciones que nos ha pedido el entrenador. Tenemos a varios jugadores apalabrados, que entienden la situación y nos esperan", explicó el presidente. Aún así, el máximo responsable de la entidad culé confirmó la reunión con Jorge Mendes y no quiso concretar si el jugador que le ofreció fue Cristiano Ronaldo.

Sobre la mesa hay otros hombres del afamado representante como Bernardo Silva, pero antes de que se produzca un movimiento así debería de haber salidas más allá de esa segunda venta de los derechos de televisión del 15%. De la que más se habla es la de Frenkie De Jong, pero Laporta ha cerrado la puerta: "Es jugador del Barça y nosotros, si no tenemos la necesidad, no lo venderemos". Además, asegura que han hecho "una oferta" a Dembélé, aunque "no ha llegado a aceptar nuestra propuesta".

Por ahora, el club no puede inscribir nuevos jugadores hasta hacer una de las dos operaciones económicas (BLM u otra venta de los derechos de televisión). "En cuanto al fair play, ya conocéis la normativa. Para inscribir a Sergi Roberto, Franck y Andreas tendremos que bajar la masa salarial. Cuando activemos la segunda palanca, conseguiremos el 1:1 y todo será mucho más fácil", explicó Mateu Alemany en el mismo acto. Por eso no se ha producido la renovación de Gavi. El director deportivo reconoce que está aplazada a cuando cumpla 18 años (5 de agosto) y será por cuatro años.

Pocos asuntos dejó para la presentación de Christensen de este jueves. Para poder inscribir también al central, de momento Laporta no quiere escuchar hablar sobre las rescisiones de contrato: "Cuando tengamos el 1:1 en el 'fair play', podremos hacer nuevos fichajes. Y eso podría ayudar en el apartado de las salidas, que verán que no tienen muchas opciones de jugar". "No tenemos prisa, aunque somos conscientes de que no podemos retrasarnos", finalizó el presidente.

Kessie, presentado

El centrocampista de 25 años se mostró feliz por vestir la camiseta azulgrana. "Cuando un jugador empieza a jugar, nunca empeora. He llegado a un sitio importante y tengo muchas ganas de demostrar lo que puedo aportar. Quiero conocer al staff técnico y a mis compañeros", reconoció Kessie. Alemany explicó que "Xavi insistió con el fichaje de Franck" y que cumplieron "con su petición". Además, desveló que Yaya Touré es su ídolo: "Mi sueño es trabajar mucho para llegar a tener una carrera como la suya".

