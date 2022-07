Brutal agresión en grupo a un futbolista de solo 15 años en un pueblo de Sevilla: "Te voy a matar"

El fútbol vuelve a ser protagonista por otra agresión en un terreno de juego. Terrible suceso el que ha sido denunciado en la localidad andaluza de Arahal. Un chico de tan solo 15 años ha recibido una brutal paliza durante la disputa de un partido de fútbol en su pueblo mientras participaba en el Campeonato de la Magdalena. Los trágicos hechos ocurrieron este pasado lunes y la madre del chico ha querido denunciar la paliza que ha recibido el menor.

Una situación dantesca y que ha provocado graves lesiones al joven. El jugador de solo 15 años terminó el encuentro con arañazos en la zona lumbar, heridas en los labios y el consecuente y desmedido daño psicológico de verse en un trance tan complicado. Varios chicos le propinaron una paliza y le sujetaron hasta que otro más llegó desde la grada para volver a golpearle con violencia.

Todo sucedió en el Campo de Fútbol Manolo Jiménez de la localidad de Arahal donde el chico recibió patadas, puñetazos y amenazas de verbales de extrema gravedad por parte de jugadores del equipo rival. Su madre ha sido la encargada de denunciar el caso y de publicar una carta donde ha sucedido todo.

Ella misma pide que se depuren responsabilidades y si fuera necesario que los jóvenes no vuelvan a pisar las instalaciones deportivas de la localidad andaluza en un largo tiempo. Además, la Guardia Civil ya está detrás del caso y será la encargada de comprobar si hay responsabilidad penal en este trágico suceso.

Campo de fútbol de Manolo Jiménez de Arahal

Todo sucedió cuando el partido ya agonizaba. En ese momento, varios jugadores del equipo contrario empezaron a gritar, amenazar y perseguir al joven para intentar propinarle una paliza. Algunas de estas amenazas, como ha recogido la madre, eran de extrema gravedad: "Te voy a matar". Algo que ha agravado la situación de miedo y estrés del joven.

Además, la madre del chico de 15 años destaca que la gravedad del asunto fue tal que incluso dio tiempo a que una persona llegara desde la grada de manera premeditada para golpear también al joven. Tras la brutal agresión, el chico pasó por un centro médico para tratarse de sus lesiones y el resultado fue la obtención de un parte médico que narra a la perfección la gravedad del asunto. Arañazos en la región lumbar izquierda de unos 3-4 centímetros, un arañazo en la región cervical derecha y una herida incisa de un centímetro en el labio superior, con otra similar en el inferior.

Denuncia pública de la madre

El caso se ha popularizado después de que se haya hecho pública la denuncia de la madre a través de sus redes sociales con un impactante mensaje acompañando la terrible carta: "Vergüenza el fútbol en Arahal. Aquí no saben jugar sin violencia. Pero peor aún que le peguen a un chaval entre 8 o 9 jugadores y lo tengan sujeto para que uno que bajó de la grada le pudiera dar un puñetazo".

"Esto ha sido en el Campeonato de la Magdalena. Pero lo peor es que no haya un adulto pendiente de esto, que el árbitro no haga nada porque según me explican 'él no puede meterse', y que seamos las madres las que tengamos que bajar corriendo porque están pegando a tu hijo ya que no hay nadie que los separe".

La madre del joven se ha dirigido a las autoridades locales para intentar que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder ya que hace un tiempo vivió algo similar. En aquella ocasión fue con su marido y el que fuera antiguo alcalde de Arahal, Miguel Ángel Márquez, no se implicó demasiado en su ayuda. Ahora ha acudido desesperada a Ana Barrios, la actual alcaldesa, mientras denuncia la paliza a su hijo.

