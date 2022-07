Laporta: "Quiero volver a estar tritranquilo y a lograr un sextete"

Joan Laporta ha vuelto a tomar la palabra con motivo del tercer ciclo de Momentos Estelares que organiza The New Barcelona Post. Con el título 'Barça: embajadores de Barcelona al mundo', continúa la saga y el presidente azulgrana no se lo ha querido vender. Además, ha aprovechado para repasar el presente y futuro del primer equipo de fútbol. Precisamente, este lunes se confirmaron sus dos primeros fichajes.

Si primero anunciaron desde Can Barça la incorporación de Franck Kessié para las próximas temporadas, horas más tarde hicieron lo propio con Andreas Christensen. Aunque no se ha referido a ellos de manera individual en sus declaraciones, sino que ha destacado que el objetivo es volver a ser competitivos para volver a luchar por conseguir el sextete.

"No hay otro secreto. Primero hay que creer. Yo creo. No hay que rendirse. Hay que luchar. Siempre pienso que ganaremos. La suerte se busca. La mentalidad tiene que ser ganadora, positiva, no pararse", ha comenzado diciendo Laporta. "Si gano títulos y devuelvo la alegría a los seguidores me iré a dar la vuelta al mundo. Quiero volver a estar tritranquilo y a lograr un sextete. Lo volveremos a vivir", ha agregado.

Fichajes y salidas

Para que unos lleguen, otros deben irse. Y a ello también se ha referido el dirigente culé: "Las palancas ayudarán a activar las salidas. Estamos trabajando para solucionar estas cuestiones. Si hacemos las cosas como queremos, podremos hacer la segunda palanca y podremos entrar en la dinámica de fichar jugador y de dar una salida a los jugadores que no cuentan respetando su condición de jugadores del Barça".

Del caso concreto del que sí ha hablado es del que tiene como protagonista a Ousmane Dembélé. Nada ha cambiado en lo que respecta al extremo francés. Al menos eso es lo que ha afirmado Joan Laporta públicamente. Y del presente al pasado para recordar a algún protagonista en particular y a la primera gran gesta del Barça: su primera Champions League.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, durante una entrevista con los medios del club FC Barcelona

Fue en el año 1992, en el mítico estadio de Wembley, donde el Barcelona logró levantar su primera 'Orejona': "Lo tengo presente como si fuese ayer. Lo viví con mucha emoción. Londres estaba lleno de culés y era una fiesta. Tuve un sentimiento de liberación".

De eso hace ya 30 años. Más recientemente, han tenido que superar en Can Barça el adiós de Leo Messi: "El Barça, por su historia, es un equipo reconocido y admirado por su forma de ganar. También es muy importante el ser querido". Y del argentino y su historia a la de Ronaldinho: "Nos devolvió la alegría. Hubo un punto de inflexión".

