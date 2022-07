Rafa Nadal: "Si no puedo aumentar el nivel, lo normal es que me vaya para casa"

Victoria incontestable de Rafael Nadal ante Botic van de Zandschulp en los octavos de final de Wimbledon 2022. El tenista español habló después sobre triunfo y también de cómo se encuentra. Cada vez se le ve mejor en la pista y eso es algo que considera que debe ser lo normal.

"Las mejoras durante el torneo están ahí y estoy contento de volver a cuartos tres años después. Si no puedo aumentar el nivel, lo normal es que me vaya para casa", aseguró Rafa Nadal. Aunque no ocultó que sus capacidades físicas han ido cambiando con el paso de los años. Ya no es el mismo.

"Es obvio que corro menos que antes. Cuando pierdes cosas tienes que añadir otras para ser competitivo. Es lo que tienes que hacer cuando pierdes capacidades físicas", ha destacado el ganador de 22 títulos del Grand Slam. Físico... pero sin entrar en detalles. El balear no quiere que la actualidad se centre en ese aspecto.

Todo por un visible vendaje en la zona del abdominal. "Estoy un poco cansado de hablar de mi cuerpo y prefiero no hablar de eso ahora en mitad del torneo. Estoy lo suficientemente bien", ha reconocido el tenista español, que busca el major número 23 de su carrera.

Fritz, el siguiente

Tras ganar a Botic van de Zandschulp, el siguiente rival en la búsqueda de la final para Rafa Nadal es Taylor Fritz. El estadounidense ya le ganó este año, allá por el mes de marzo: "No aprendí nada porque tenía una fisura en la costilla y el dolor era muy fuerte. Es obvio que está jugando a un gran nivel porque ha ganado torneos en todos los lados".

El partido entre Nadal y Fritz tendrá lugar este mismo miércoles. De ganar el tenista español, su siguiente rival podría ser Nick Kyrgios, aunque el australiano también debe imponerse en el duelo ante el chileno Cristian Garín. Por el momento, el más rebelde del circuito de la ATP ya ha asegurado que para celebrar su última victoria se beberá una gran "copa de vino".

Precisamente, este mismo lunes se ha conocido una sanción que se le ha impuesto a Kyrgios. El tenista australiano ha sido multado con 4.000 dólares por los hechos que protagonizó durante el partido ante el griego Stefanos Tsitsipas. Este último se ha llevado la peor parte con un castigo de 10.000 dólares.

