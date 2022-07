14.000 euros de multa para Kyrgios y Tsitsipas

El australiano Nick Kyrgios fue sancionado con 4.000 dólares (3.600 euros) y el griego Stefanos Tsitsipas con 10.000 (9.600 euros) por los incidentes en el eléctrico encuentro que protagonizaron este sábado.



La organización desveló las multas de los últimos días de competición, con las mayores sanciones de lo que va de torneo para Kyrgios y Tsitsipas, que hicieron un partido estrambótico este sábado, con pelotazos a la grada, entre ellos, insultos a los jueces y diferentes actos sancionables.



Kyrgios y Tsitsipas, que después cruzaron declaraciones en rueda de prensa, con el heleno llamando a su rival "abusón" y el australiano tachándole de "blando", recibieron las únicas multas que impuso la organización este sábado.

Kyrgios escupió a un aficionado en Wimbledon

En su partido contra Paul Jubbs, Kyrgios admitió que escupió a un aficionado al acabar el partido porque le insultó durante el encuentro: "Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo", dijo Kyrgios tras el partido.

"Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas". Por si fuera poco, apareció en la rueda de prensa con un plato de sushi al que le iba echando salsa según los periodistas le iban haciendo preguntas.

De ganar sus partidos, Nadal y Kyrgios podrían verse las caras en semifinales de Wimbledon. El balear va por el lado 'amable' del cuaro después de que Cilic y Berrettini, dos de sus principales amenazas, se hayan caído del torneo por contagiarse de covid. Así, Kyrgios parece de los pocos que pueden plantar cara a Nadal, que está yendo de menos a más en el torneo.

Precedentes con Rafa

Este mismo año en Indian Wells y precisamente contra Rafa Nadal, Kyrgios volvió a perde los papeles. Estuvo a punto de golpear a un recogepelotas, volvió a romper la raqueta y gritó en numerosas ocasiones cosas poco decorosas por las que fue sancionado. Otros 25.000 euros.

No era la primera vez que en un partido entre los dos tenistas sucedían este tipo de situaciones dantescas. En 2019 Kyrgios ya había conseguido encender a Nadal en el torneo de Acapulco, Kyrgios levantó tres bolas de partido para acabar imponiéndose tras una partido vibrante.

La cuestión de la polémica fue un saque de cuchara (otra gesto marca de la casa del australiano) que no gustó nada al español, que le recriminó después en rueda de prensa que no tenía "respeto al público, al rival y hacia sí mismo". Por lo que un posible duelo entre los dos puede ser de máxima tensión.

