El FC Barcelona hace oficial el fichaje de Franck Kessie: firma contrato por cuatro temporadas

El FC Barcelona comienza a reforzar su plantilla para cambiar la imagen dada este último año. Después de la llegada de Pablo Torre y tras la activación de la primera palanca económica, el club hace oficial el fichaje de Franck Kessie. El centrocampista de 26 años llega al equipo azulgrana después de firmar su contrato hasta 2026, es decir, para las próximas cuatro temporadas. El costamarfileño dio un paso adelante en su carrera en el AC Milan, club del que proviene.

Joan Laporta empieza a mover el mercado con un jugador que llega libre tras terminar contrato con los lombardos, por lo que no ha pagado ni un euro más allá de la prima personal de fichaje. El futbolista africano, cuya presentación oficial será el próximo miércoles 6 de julio no en el Camp Nou si no en el campo Tito Vilanova de la ciudad deportiva, tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones. Kessie cobrará en torno a los 6,5 millones de euros al año.

El centrocampista desarrolló sus inicios futbolísticos en la cantera del Stella Club de Adjamé, equipo de Costa de Marfil. En 2014, el Atalanta decidió ficharlo para su juvenil y después salió rumbo al Cesena de la Serie B. Un año más tarde, Gianpiero Gasperini lo fue puliendo hasta convertirlo en uno de los mejores de la Serie A. En 2019 el AC Milan pagó por él 33 millones de euros, donde ha tenido un gran rendimiento hasta la fecha consiguiendo el Scudetto la última temporada.

El jugador, internacional en 57 ocasiones su país, será el segundo marfileño de la historia del Barça tras Yaya Touré. Llega a una zona que parecía cubierta con Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Nico González, Frenkie de Jong y Riqui Puig. Pero parece que habrá salidas. Los tres últimos tienen el cartel de cedibles y vendibles. Además, la llegada de Pablo Torre, con ficha del filial pero intención de jugar en el primer equipo, completa la medular.

Kessie ha jugado habitualmente como centrocampista en un doble pivote o como un interior de la base de la jugada. Llega con unas condiciones en las que priman su llegada desde segunda línea, el toque de cara, un físico dominante, el juego aéreo, su conducción con balón y su capacidad para abarcar mucho terreno de juego. Es un perfil que parece una opción más interesante para ser un recambio para Frenkie de Jong, que debería salir rumbo al Manchester United.

Christensen, el siguiente

El mismo Laporta confirmó que esta semana iban a presentar a sus dos primeros grandes fichajes. Una vez confirmado Kessie, el siguiente será Andreas Christensen. El fichaje del excentral del Chelsea será confirmado este martes, teniendo lugar su presentación el próximo jueves. Tras completar una cesión de dos temporadas en el Borussia Mönchengladbach, fue conquistando a entrenadores como Conte o Tuchel. Ahora llegará a Can Barça con el objetivo de hacerse un hueco entre Piqué y Eric García.

Lo que no pudo confirmar el presidente culé son las contrataciones de Robert Lewandowski o Raphinha. Sobre el primero le agradeció "que quiera venir al Barça", pero prefirió "mantener la reserva sobre este asunto". Sobre el segundo, reconoció que han "hablado con el Leeds", pero que hay "otros clubes que lo quieren y están haciendo sus propuestas".

Sigue los temas que te interesan