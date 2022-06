Pablo Torre llega al Barça: la promesa tapada que puede ser trascendental para Xavi Hernández

El FC Barcelona presentó este miércoles a su primer fichaje de este verano. Pablo Torre posó por primera vez con la camiseta azulgrana sobre el césped del Camp Nou. Una contratación que llega de un club de Primera RFEF, el Racing de Santander, no debería de tener un gran cartel. En el caso de este joven de 19 años, la entidad ve en él una de las grandes sorpresas de La Liga para la próxima temporada. Tendrá ficha del B, pero jugará con el primer equipo.

Es más Pedri que Gavi, pero es que es un año más pequeño que uno y un año mayor que el otro. Partiendo de esa premisa, podría tener la misma influencia que están teniendo ambos. Es veloz y habilidoso con el balón, siendo el enlace ideal entre el pivote y los delanteros. Tiene capacidad para desbordar en el uno contra uno. Será muy importante lo que termine sucediendo con Frenkie De Jong. Además, para esta zona del campo también se espera incorporar a Franck Kessié.

El futbolista de Soto de la Marina viene de firmar un gran año con el Racing, que ha logrado el ascenso a la Segunda División. Torre ha disputado 34 partidos, ha anotado 10 goles y ha repartido ocho asistencias. El Barça pagó por él cinco millones de euros fijos y 15 en variables, unas cantidades que no son nada desdeñables teniendo en cuenta la situación económica del club. El conjunto azulgrana compró presente y futuro. Ahora queda que el centrocampista lo demuestre.

Los primeros toques de @Pablo_Torre10 como azulgrana pic.twitter.com/1LTQvurXuo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 15, 2022

Para ello, tendrá que adaptarse a un nuevo contexto. Pablo ha jugado de mediapunta en un 4-2-3-1 y ha monopolizado las jugadas a balón parado. Es decir, ha tenido mucho peso en la fase decisiva del juego y el equipo le ha otorgado ese rol dominante. Xavi no ha jugado en ningún momento con ese esquema y su hueco parece que será en uno de los dos puestos de interior. Para poder destacar en este nuevo puesto, debe mejorar en su físico.

Tras la explosión de Pedri y Gavi, el club sueña con haber juntado un centro del campo generacional tanto para el club como para la Selección. Su gran virtud es el golpeo del balón tanto para disparar como para pasar. No es tan regateador, pero sí tiene talento para superar rivales en una baldosa. Habitualmente se le ve por la parte izquierda del ataque, zona del campo por la que le gusta transitar con sus conducciones en las que emplea su pie derecho.

Feliz

Torre se declaró "muy feliz" de estar ya en "una institución tan grande" con el Barça. Se decantó por la oferta azulgrana, entre otras razones, por el interés expresado personalmente por Xavi, quien le llamó por teléfono.

"Obviamente, me sorprendió que alguien como Xavi me conociese tanto. Me explicó el proyecto que quería de mí y estoy encantado", explicó a los medios del club. Su nuevo entrenador es uno de sus ídolos.

"Soy racinguista, pero he crecido con un fútbol como el de Pep, y con grandes jugadores como Leo, Andrés o Xavi. Me he fijado mucho en ellos, son mis ídolos. Tengo que aprender mucho de ellos", destacó el nuevo ídolo culé.

