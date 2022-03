El Barça ficha a la promesa Pablo Torre del Racing de Santander: tendrá una cláusula de 100 millones

El FC Barcelona se sigue moviendo en el mercado de fichajes. En esta ocasión no ha sido para cerrar la llegada de un jugador para el primer equipo, si no que lo ha hecho para concretar una operación que tiene en su centro a un joven talento del fútbol nacional. Se trata de Pablo Torre, que se marcha del Racing de Santander y que llega a Can Barça.

El jugador, de tan solo 18 años, llegará a la factoría azulgrana con el objetivo de seguir creciendo y seguir confirmando su enorme proyección. De momento, tendrá ficha del filial, pero entrará a la mayor brevedad posible a la dinámica del primer equipo. Un movimiento con el que el Barça pretende garantizarse para el presente y para el futuro a uno de los mayores talentos del fútbol nacional.

Pablo ha deslumbrado durante su explosión en el Racing y ya había llamado la atención de muchos clubes que querían hacerse con su fichaje. El joven canterano del conjunto cántabro estaba siendo seguido por equipos tanto del ámbito nacional como también desde fuera de España. Pero finalmente ha elegido el Barça para continuar sus pasos.

El club que preside Joan Laporta se ha movido rápido en el mercado y ha conseguido cerrar un fichaje que, eso sí, no ha sido para nada barato. El precio fijo de la operación se ha fijado en torno a unos cinco millones de euros. Sin embargo, con concepto de bonus y variables la operación podría dispararse hasta los 25 'kilos'. Una cifra nada desdeñable para un chico de 18 años que todavía no ha debutado en la élite.

Además, Pablo ha firmado su nueva vinculación con el Barça hasta el año 2026 y tendrá una cláusula de rescisión galáctica: 100 millones de euros. Así, desde la entidad azulgrana esperan no tener problemas con la explosión de un jugador en el que han puesto mucha confianza sin miedo a que alguna fortuna, como puedan ser Manchester City o PSG, puedan amenazar su estabilidad.

Proyecto de futuro

El Barça ha estado siguiendo a Torre desde hacía mucho tiempo, pero ha sido la entrada de Xavi Hernández en la operación lo que ha terminado decantando la balanza. El actual técnico del conjunto blaugrana ha hablado con el chico y le ha transmitido su idea de lo que quiere para él tanto en el presente como en el futuro.

El mensaje era claro, ya que no tienen prisa, pero tampoco quieren ponerle pausa a un diamante en bruto. Si el chico hace méritos y demuestra madurez para estar en el primer equipo, tendrá su oportunidad. Y por delante tiene algunos ejemplos en los que fijarse, ya que su nombre podría unirse en breve a los casos de Pedri, Gavi o Nico. Todos ellos demostraron ser talentos precoces para su edad y, antes o después, han terminado derribando la puerta de la primera plantilla hasta llegar a ser importantes en el Barça.

Ese es el camino que le han fijado ahora a este joven jugador que llega desde el Racing dispuesto a comerse el mundo. La idea que se maneja en el club es que forme parte de la primera plantilla a pleno rendimiento desde el próximo verano. Será una pieza valiosa para reforzar el centro del campo. Es integrante destacado de la selección española Sub19 y ahora alternará el filial con el primer equipo. Siempre que Xavi no llame, jugará con el 'B'. Aunque su lugar habitual de entrenamiento será entre los Ferran, Aubameyang, Piqué y compañía.

