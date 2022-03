María Vicente se pierde el campeonato del mundo de Belgrado: sufre una seria lesión muscular

Malísimas noticias para María Vicente. La atleta española tenía el sueño y el reto de poder llegar a los Campeonatos del Mundo de Belgrado en pista cubierta, pero una lesión ha truncado su gran objetivo. La catalana se hizo daño en el cuadríceps en la última reunión celebrada en Madrid y lo ha pagado caro.

María sufre una rotura fibrilar en la zona afectada que le hará quedarse fuera del Mundial que se celebrará a mediados del mes de marzo en Serbia. Un golpe muy duro para una de las grandes promesas, y también realidades, del atletismo nacional. Vicente estaba llamada a dejar su impronta en estos campeonatos tras haber conseguido el récord de España en su anterior aparición, los nacionales de Orense.

Con esta baja, España pierde así a una de sus grandes estrellas para esa cita que arrancará el próximo 18 de marzo en Belgrado. Un palo tremendo para la Real Federación Española de Atletismo, para la delegación nacinal y, sobre todo, para la propia María, que tenía grandes esperanzas y expectativas puestas en esta competencia.

Ahora, la lista facilitada por la RFEA pasa a ser de 24 componentes después del adiós de María que se ha caído a última hora. La lesión de la atleta española de las combinadas se produjo el pasado miércoles en la final del Indoor Tour Gold celebrado en la capital de España. La propia María notó que algo no iba bien en su segundo salto de las pruebas de longitud. Rápidamente, se echaba mano a su cuadríceps sabiendo que en ese preciso instante se había producido una dolencia que podía ser grave y que podía poner en aprietos su futuro más inmediato. Y así ha terminado siendo.

La múltiple medallista europea y mundial en categorías inferiores, junto a todo su equipo tenía la esperanza de que la lesión no hubiera sido grave y que todo hubiera quedado en un susto. Sin embargo, no ha sido así y tendrá que estar al menos un mes apartada de las pistas. Pasarán varias semanas hasta que pueda retomar con cierta normalidad su actividad y eso hace inviable en cualquier caso que pueda estar en Belgrado, cita para la que restan ya menos de 15 días.

Los primeros en tratar a María fueron los propios galenos de la Federación, quienes se mostraron optimistas al pensar que todo podría deberse a una contractura. En ese caso, con unos días de reposo y algo de esfuerzo, podría haber intentado estar en la cita. Sin embargo, las pruebas médicas a las que se ha sometido este viernes, en particular una ecografía, han confirmado el peor de los diagnósticos. Por si el drama no fuera ya suficiente para ella, además la rotura en el cuadríceps ha afectado a la zona tendinosa, lo que podría alargar el tiempo de baja.

María Vicente, muy dolida

María ha querido desahogarse con un impactante mensaje a través de sus redes sociales: "Lo que aparentemente parecía un pequeño susto se ha acabado convirtiendo en una pesadilla. El pasado miércoles participé en la final de la longitud del World Indoor Tour de Madrid, y como muchos de vosotros pudisteis ver me fui de la pista cojeando tras notar un fuerte dolor en el cuádriceps.

Ahora que soy consciente de la gravedad de ese dolor y de lo que ello supone, no me queda otra que decir adiós al Mundial de Belgrado y empezar a recuperarme de cara a la temporada de aire libre. Las lesiones siempre duelen y lamentablemente siempre son en el peor de los momentos, pero como bien sabréis no me voy a rendir tan fácilmente, nos vemos pronto".

Tras este mal trago que tendrá que superar, María dice adiós a la temporada bajo techo y piensa ya en próximos objetivos para la segunda parte del curso, del verano hacia delante. Ahí le estarán esperando el Mundial de Eugene, en Estados Unidos, y el Europeo de Múnich, todo ello al aire libre.

