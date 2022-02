Bruno Hortelano confirma su mejoría: exhibición para proclamarse campeón de España de 400

Bruno Hortelano sigue acumulando buenas noticias en lo que va de 2022. El atleta nacional, pero nacido en Australia, se ha proclamado campeón de España en pista cubierta en la prueba de 400 metros. Un triunfo que vuelve a confirmar que el mejor velocista español de todos los tiempos está de vuelta y por el buen camino.

El Nacional de Orense era una de las carreras marcadas en rojo en su calendario más próximo. Una prueba de fuego para evaluar que realmente está de vuelta para pelear otra vez con los mejores como ya hizo en 2016 y en 2018, los mejores años de su carrera. Después de una larga etapa de baches y sombras, Bruno ha vuelto a recuperar la sonrisa y ese brillo especial que tienen los ganadores.

No solo está en una forma increíble, sino que además luce de nuevo esa confianza y esa superioridad que tienen los que se saben habituales de los primeros puestos. Después de un brillante inicio de 2022, ya no es una sorpresa que Bruno gane en este tipo de pruebas. El campeonato de España de 400 metros lisos confirma que el de Wollongong ha reencontrado el camino hacia la élite y parece dispuesto a seguirlo hasta el final.

Además, Bruno no ha ganado una prueba cualquiera, sino que lo ha hecho en la cúspide de la velocidad española. Cinco de los nueve participantes se sitúan entre los mejores de todos los tiempos en esta disciplina. De hecho, el crono marcado a su entrada en meta, un estratosférico 46.02, supone su mejor marca personal y la cuarta de siempre en el libro de los récords del atletismo español. Una clara muestra del excelente nivel que ha tenido la carrera.

¡La final del 400m no ha decepcionado! @BrunoHortelano vuelve por sus fueros con la 4ª mejor marca española de la historia.



@ManuelGuijarro2 descalificado tras ser 2º, completan el podio Bernat Erta e Iñaki Canal.



Sigue el #CEatletismoPC en https://t.co/QFk9Dh64Vg pic.twitter.com/8iLAsqQOaF — Teledeporte (@teledeporte) February 27, 2022

El velocista español dominó desde el principio como viene siendo habitual en él al ganar la calle libre, una circunstancia que suele marcar de manera fundamental las pruebas bajo techo. Totalmente recuperado física y mentalmente, Bruno ha dado un golpe encima de la mesa al imponerse por delante de Guijarro, que dio un notorio apretón final sabedor de que podría venir el bajón de Hortelano.

La emoción de Bruno

No obstante, su tiempo de 46.07 fue insuficiente. Además, Guijarro fue descalificado en un primer momento por pisar fuera de calle y después fue recalificado. En tercera posición quedó el joven talento de la prueba Bernat Erta, con quien Bruno ha mantenido una espectacular rivalidad en las últimas semanas. Por su parte, otra gran estrella presente en la prueba como Óscar Husillos no ha podido brillar al tener que correr por la calle uno, quedando descartado por la victoria a las primeras de cambio.

Bruno terminó la prueba realmente emocionado queriendo dar las gracias a la persona que ha liderado su cambio y su retorno a las mieles del éxito: "Dedico la victoria a Pedro Jiménez, mi entrenador, que en mi momento anímico más bajo, cuando estuve fuera del atletismo el año pasado, me recogió de los bajos fondos en los que me había sumido anímicamente y me dio una dirección".

[Más información: Bruno Hortelano recupera su vuelo: los brotes verdes en 200 y 400 que le hacen soñar con el final del túnel]

Sigue los temas que te interesan