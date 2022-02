Xela Martínez, la niña maravilla de 16 años del atletismo español que ya bate récords

El Campeonato Absoluto de España de atletismo indoor llega a su fin este domingo. María Vicente, Adel Mechaal o Maribel Pérez han sido algunas de las protagonistas por sus triunfos, pero en la cita también ha habido hueco para observar a algunas de las nuevas perlas que van surgiendo. Una ha brillado con luz propia sin desentonar entre competidoras más que asentadas: Xela Martínez (Lugo, 2006).

Tendrá solo 16 años, pero Xela se plantó en Orense, a menos de 100 kilómetros de casa, con la actitud de quien no tiene nada que perder y sí todo por aprender. La atleta gallega ha explotado esta semana a nivel nacional, con un rendimiento espectacular en las pruebas de los 3.000 metros que genera grandes expectativas para el futuro.

De 0 a 100 en algo más de nueve minutos. La niña inocente (en apariencia) pasó de la nada a ser una feroz competidora, aunque en su ciudad hace tiempo que nadie se atreve a infravalorarla. Xela Martínez empezó con 11 años en el Escuela Atlética Lucense y desde entonces se ha ido convirtiendo en la gran apuesta de futuro del atletismo gallego.

Para encontrar su sitio, Xela pasó por otras pruebas como el salto de longitud o las vallas, pero en la de los 3.000 metros encontró una mina de oro. En enero avisaba y en febrero se ha confirmado con una marca que la presenta en la escena española y europea por todo lo alto.

Fue en las semis que se disputaron el viernes, en la que no quedó primera pero sí marcó un tiempo histórico para su edad: 9:14.96. Plusmarca sub18 y sub20, barriendo los tiempos de 9:28.34 y 9:15.55 que lideraban hasta ahora, respectivamente. Por poco no firma la mejor marca de una menor de edad en Europa, siendo la tercera mejor de la historia a sus 16 años recién cumplidos. Por la puerta grande se metió en la final.

¡Configurada la gran final de los 3000m en categoría femenina! #CEAtletismoPC



Esther Navarrete se clasifica con victoria en una segunda serie en la que Xela Martínez, NACIDA EN 2006, ha logrado el pase a la final por tiempos



https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/9mTxoc3b8t — Teledeporte (@teledeporte) February 25, 2022

Decíamos antes que en enero había avisado y no era para menos. Todavía sin haber cumplido los 16, el pasado 22 de enero hizo una brutalidad. Participaba en la XVII Copa Galicia de Clubes de Pista Cubierta y aquel día, por la mañana paró el crono en 9:26 en los 3.000, siendo ya la segunda marca de una menor de edad en España. Lo mejor vino por la tarde, batiendo el récord de España sub18 en la prueba de 1.500 metros con un tiempo de 4:23.18.

Su primera gran final

Su arranque de 2022 le confirma como una de las promesas a seguir en lo que sigue de año. Pisa fuerte y no se arruga compitiendo entre mayores. Este sábado disfrutó de su primera gran final. Lo hizo sin presión y aguantando en el grupo hasta que quedaron cuatro vueltas. Las favoritas apretaron y ella se quedó atrás, pero promete que dentro de no mucho eso no será asi.

