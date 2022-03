Mechaal contra Katir: el duelo de emigrantes marroquíes para relanzar el atletismo español

El atletismo español está viviendo un momento de resurrección. Después de varios años en los que ha atravesado algunos momentos muy difíciles, están surgiendo algunas figuras que han provocado que se esté viviendo un auge mediático como hacía años que no se producía. Y dos figuras que están contribuyendo a crear a ese nuevo escenario son Adel Mechaal y Mohamed Katir.

Dos nombres llamados a llevar el atletismo español o a otro nivel y a competir a nivel internacional contra los mejores del mundo. Sus figuras se unen a otros corredores, en diferentes distancias, que están cada vez más presentes en el foco mediático. Son los casos, por citar algunos de los más destacados, de Ana Peleteiro, María Vicente, Bruno Hortelano o María Isabel Pérez.

Nombres que están registrando un éxito total en la actualidad y que están favoreciendo que cada vez más personas se reenganchen al atletismo y en particular a las pruebas de velocidad, saltos o combinadas. Se podría decir que España vuelve a vivir un momento de gracia y de luz. Y Katir y Mechaal quieren cubrir las primeras planas de nuevo con sus batallas, pero también con sus logros por separado, tal y como han demostrado en su última prueba en la reunión celebrada en Madrid.

Mohamed Katir y Adel Mechaal compitiendo contra el dúo etíope en la reunión de Madrid Europa Press

Pelea por la élite

Las pruebas de 1.500, 3.000 y 5.000 metros se están situando a la cabeza de las más competidas y que mayor atención están recibiendo. En gran medida, por el enfrentamiento que en estos momentos están manteniéndose los dos atletas. Su último duelo en el meeting de Madrid, en la distancia de 3.000 metros, ha permitido ver a los dos corredores medirse contra los mejores del mundo, los aspirantes a las medallas en todas las competiciones internacionales.

De hecho, Mechaal y Katir compitieron frente a frente por el bronce. Sin embargo, ninguno de los dos descarta poder aspirar a retos mayores en el futuro, especialmente poniendo el foco en los Campeonatos del Mundo, uno de Belgrado en pista cubierta que se celebrará próximamente y el otro este verano al aire libre en Eugene.

Adel Mechaal venía de completar un Campeonato de España mágico. Un doblete dorado en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros que le situaban como uno de los favoritos dentro de la gran batalla. Sin embargo, en el trasfondo de la prueba estaba ese duelo entre españoles. Adel tenía el reto de batir al plusmarquista nacional de ambas distancias al aire libre.

La prueba estuvo dominada en su mayor parte por el doblete etíope que formaban Selemon Barega y Lamecha Girma. Los dos atletas coparon las dos primeras posiciones del podio, pero se vieron amenazados por el dúo de españoles que se encuentra en una gran forma.

Meeting de Madrid en la prueba de 3.000 metros Europa Press

Katir lanzó el primer intento tras seguir a las liebres y causar la gran sorpresa de la contienda. De hecho, Barega no le quiso perder la pista y saltó justo a la espalda del español. Por su parte, Mechaal aguantaba su momento en el centro de un paquete muy estirado. La prueba prosiguió a un alto ritmo y a falta de seis vueltas para el final se rompió por completo con los cuatro líderes peleando por el podio.

Barega, el más fuerte con diferencia, marcaba el ritmo con Katir a su estela, Mechaal y su compatriota Girma. El de Mula intentó lanzar su ataque por la victoria, pero Barega no aflojó el ritmo y eso le terminó pasando factura. Tanto es así que terminó pagándolo hasta quedar fuera del podio y perder así una nueva contienda también con Mechaal, dominador en los duelos entre ambos.

Mechaal sueña con Belgrado

Adel Mechaal tenía dos objetivos claros en la reunión celebrada en Madrid. El primero de ellos era intentar batir al dúo de etíopes. O al menos a Girma, para intentar evitar que sacara una plaza más para el campeonato del mundo. Este no pudo llevarlo a cabo con éxito. Lo que sí pudo es sobreponerse a un poco rodado Katir, que solo ha realizado dos pruebas en todo el invierno.

De momento, Mechaal se ha mostrado muy superior en la prueba de los 3.000 metros, ya que le ha derrotado en las siete veces que se han enfrentado. En la prueba del 1.500, se mantiene el empate a uno mientras que en el 5.000, en la única vez que se han visto las caras en esta distancia, la moneda ha caído del lado del de Mula.

El duelo entre los dos emigrantes marroquíes supone un escenario muy especial. Dos personas con un origen muy similar y que llegaron a España buscando una vida mejor junto a sus familias, encontrando en el atletismo una salida para su situación de precariedad hasta convertirse en estrellas.

Una vez terminado el enfrentamiento en la pista madrileña del complejo Gallur, Mechaal sacó pecho por su actuación y emplazó su progresión al duelo que tendrá en unas semanas en Belgrado donde espera poder derrotar a la pareja etíope y luchar así por las medallas más prestigiosas.

Adel Mechaal tras el meeting de Madrid Europa Press

"Estoy satisfecho. He hecho buenos registros. El ultimo 400 me ha faltado un poco de frescura en las piernas, pero tras cuatro carreras verme competitivo contra los etíopes es motivo de esperanza y de ver que en Belgrado puedo hacerles frente. De cara al Mundial de Belgrado soy optimista. No me había enfrentado a Girma porque yo había competido en Nueva York y Karlsruhe y ellos en Liévin y Torun. Puedo hacerle frente, puedo ganarle, sé que va a ser difícil, pero hoy me he dado cuenta que no es imposible".

El plan de Mechaal sigue activo y por eso asegura que no llega derrotado a Serbia: "Puedo ganarles y puedo batir a los etíopes. No voy derrotado al Mundial. Otras veces están en 7:24 y yo 7:39, pero hoy ha sido un escaso segundo. Toca afinar y en Belgrado hacerles frente".

Katir quiere dar batalla

Mo Katir se convirtió en la gran revelación de la temporada 2021. Destrozó los récords nacionales de 1.500, 3.000 y 5.000 metros y además consiguió un diploma olímpico en los Juegos de Tokio 2020. El marroquí afincado en Murcia, al contrario que su rival, no está centrado en la temporada en pista cubierta, si no que su objetivo está situado en el Mundial que se celebrará en Eugene, en Estados Unidos. Ahí espera dar continuidad al gran curso realizado la campaña pasada.

Sin embargo, estos enfrentamientos con Mechaal, que se seguirán reproduciendo en los próximos años, serán una buena prueba para él entre dos de los atletas más en forma y con mayor poder mediático de la actualidad en España. El marroquí, pero nacionalizado español y residente en Mula, quiere llegar a verano en pleno vuelo.

"Soy muy ambicioso, siempre he querido retos y quería estar bien en pista cubierta. Le dije a mi representante que me apuntara a Madrid, que venía a dar lo máximo y me ha salido bien porque he hecho mi marca personal. Ahora sé que puedo liarla muy gorda en verano". Katir tiene unas ganas infinitas de seguir mejorando, aunque este curso ya renunció a los nacionales de Orense y ahora lo ha hecho con los Mundiales bajo techo de Belgrado.

Mohamed Katir tras el meeting de Madrid Europa Press

"Me falta coger un poco de chispa de velocidad y meter series más fuertes. Voy a entrenar muy duro porque puedo hacer algo muy fuerte. Me gustaría luchar por una medalla en 5.000 y 1.500. Apuesto por mí y necesito que la gente me anime, esté conmigo, en vez de criticar o juzgar. Hace años que no se veía a un español luchando con africanos. Con motivación salimos a comernos el mundo".

Mo Katir tiene razón. Mechaal y él ahora pueden competir con los africanos y por eso pide el apoyo de la afición. Además, sabe que en el 3.000, la distancia que más le cuesta, tiene que seguir mejorando para hacer frente al catalán en las pruebas en las que se crucen.

"Quiero que la gente y los españoles se sientan orgullosos de mí. Siempre he tenido una confianza muy fuerte gracias a mis padres, que me han educado muy bien en el respeto. A Mechaal le tengo respeto. Sé que es un rival muy duro y siempre se lo pongo difícil para ganarme. Si me tiene que pasar va a sufrir muchísimo. En Belgrado podría ganar medalla porque está fuerte". Así está la rivalidad, con objetivos diferentes por el momento, entre dos de las estrellas del atletismo español que, además, comparten orígenes.

