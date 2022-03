Marc Márquez recupera sensaciones en Catar : "Es la primera vez que piloto sin sentir dolor"

Marc Márquez ya ve la luz al final del túnel. La primera toma de contacto en Catar ha sido muy positiva para él ya que le ha permitido poder recuperar sensaciones encima de la Honda. De momento, todo avanza según lo previsto y el estado físico del corredor de Cervera es inmejorable. De hecho, es la primera vez que ha podido sentir el riesgo del asfalto sin tener dolor y eso le da muy buenas vibraciones de cara a la primera carrera de la temporada que se celebrará este fin de semana.

Tras esa primera prueba, Marc ha comparecido ante los medios para explicar cómo se siente en estos momentos. Ya afirmó hace unos días que ganar la primera carrera de la temporada es realmente complicado. Por no decir imposible. Pero con un campeón de la talla de Marc eso también son palabras mayores. Por eso, habrá que espera a ver cómo se resuelve la clasificación y la posterior carrera del domingo. De momento, Marc transmite las mejores sensaciones posibles.

Adiós al dolor

"Hoy es la primera vez que piloté sin dolor. Es buena señal. Venía aquí optimista, porque me sentía bien en casa, y he pilotado sin dolor. No puedo decir: 'No es que hoy el hombro...'. No. He estado pilotando normal, bien. He hecho el máximo con lo que tenía, con lo que podía. Ahora la incógnita es qué pasará durante los días, que, normalmente, es donde sufría más el año pasado. Pero hoy he pilotado mejor que todo el año pasado junto, a nivel de sensaciones. Luego, el año pasado gané carreras, evidentemente. Y, ahora, si aquí estoy bien, dirás: '¿Por qué no ganas aquí el domingo?'. Porque es otra pista, pero, a nivel de mis sensaciones, voy mejorando. Esto me hace estar contento. Noto que va tirando hacia arriba".

El calvario del 2021

"El año pasado fue un dolor constante: infiltraciones, anti-inflamatorios, pero hoy he pilotado sin más. No noté dolor y esto ya era importante. Ligeras molestias cuando terminas, sí, pero con molestias estás acostumbrado. Todos los pilotos tienen alguna molestia. Nos caemos mucho. Todos tienen golpes, tienen alguna molestia ya sea en un dedo, en un hombro o en un pie. Pero el dolor ya es otro punto. El dolor es el punto de que la fuerza baja. Y hoy sólo hubo pequeñas molestias que no me impiden pilotar bien".

The 22 Honda and @marcmarquez93



A combo that has many worried #QatarGP pic.twitter.com/WsGbLZUqOu — MotoGP (@MotoGP) March 4, 2022

El crecimiento de Suzuki

"Suzuki va bien, va muy bien. Ya el año pasado iban muy bien aquí. Rins y Mir hicieron buenas carreras, pero en velocidad punta están yendo rápido. Esto en invierno no se apreció tanto, pero aquí se está apreciando. Es cierto que tanto Yamaha como Suzuki aquí siempre han ido muy bien. El motor en línea, por equis razón, tiene puntos fuertes y en este circuito los explotan bien. Veremos en carrera. Hoy tanto Rins como Mir están para hacer primero y segundo. Y luego, Quartararo. Estos son los más fuertes. ¿Ducati? Lo diré el domingo, no me fío un pelo. La pista irá mejorando. De un viernes a un domingo, en un box se da la vuelta a la tortilla completamente. Ojalá hoy fuera domingo, pero no lo es así que toca seguir calmado y trabajando. Nos faltan dos décimas de ritmo para optar al podio".

La nueva Honda

"Aún estoy adaptando el estilo de pilotaje a la moto. Creo que se ha apreciado hasta por la tele un estilo muy fino, muy pulido porque aún no tengo la confianza, sobre todo, con el tren delantero para, entre comillas, apretarlo, sacar jugo. Pero cuando lo he intentado no es que vaya más rápido, es más difícil y voy más lento. Es ahí donde estoy intentando cambiar ese punto fuerte que tenía, la entrada a la curva, sacrificarlo y ganar en otros".

