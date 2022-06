La Fórmula 1 y el debate de la deportividad: Alonso entre los perseguidos por las sospechas en clasificación

Una nueva polémica recorre el paddock de la Fórmula 1, cada vez son más las voces que cuestionan los métodos de algunos pilotos que 'se accidentan' justo después de haber realizado un gran tiempo en las rondas de clasificación.

La técnica no es complicada, pero sí es difícil de probar: el piloto que abre el grupo en el último intento de la clasificación, 'fuerza' la bandera amarilla y todos los pilotos que llegan por detrás tienen que levantar el pie del acelerador. Decelerar para los que vienen por detrás es obligatorio, ya que la norma de la FIA obliga a aflojar por seguridad y de una forma que se pueda comprobar.

En las últimas carreras cada vez ha habido más polémica a este respecto, y Fernando Alonso ha sido uno de los protagonistas. En la última vuelta de la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán Alonso se salió de la pista y provocó la ira de otros corredores, como Alex Albon.

Albon se mostró muy enfadado con su equipo por radio: "Este tío tiene que ser penalizado... ¡hay que hacerlo! Esto es ridículo. Estuvo haciéndolo durante toda la vuelta, conducía despacio a propósito. Era tan obvio cómo se salió de la pista, frenó muy pronto y luego simplemente se salió del circuito".

Sin embargo, y a pesar de la revisión de la FIA, no hubo penalización para el asturiano, que habló con los medios de comunicación después del suceso para justificarse: "La Q1 fue un caos general. Yo salí con neumáticos usados en esa sesión, así que igual iba un poco más lento que ellos. Pero esto es Bakú y si hubieran arrancado el coche un minuto antes, hubieran estado por delante".

A pesar de eso, Alonso defendió la posibilidad de que los comisarios tomen cartas en el asunto y puedan sancionar a los pilotos: "Estoy de acuerdo, sobre todo en la clasificación debería ser diferente. Siempre va a haber dificultades, como en la carrera de Bakú, si tienes un accidente en una curva o si aparcas".

Y el bicampeón puso también un ejemplo, "había un Haas aparcado en la curva 15. Si aparcas aquí o diez metros tras eso, quizás salga un coche de seguridad depende de si posicionas bien el coche o no. ¿Entonces penalizamos al piloto de Haas porque optó por la peor opción? Necesitamos tener cuidado sobre cómo hacer estas cosas".

Quejas recurrentes

Las quejas de Albon no han sido las primeras, y la acción de Alonso tampoco. De hecho, esto viene sucediendo desde hace muchos años, pero no hay que retroceder demasiado en el tiempo para ver ejemplos similares al que protagonizó Alonso en Bakú.

Hace unas semanas, en el Gran Premio de Imola, Lando Norris fue el actor principal de una acción similar aprovechando la lluvia que caía sobre el asfalto italiano. El piloto británico de McLaren se encontró tercero tras el primer intento de la Q3 y llevó a cabo una acción que parecía deliberada para forzar la bandera. La sucesión de hechos similares en los últimos tiempos ha provocado que muchos arqueen la ceja y pidan soluciones.

Ante las quejas de los pilotos, la FIA se plantea penalizar y ser más dura con los corredores que lleven a cabo estas prácticas. Pero existe un problema, y es la dificultad de probar que un piloto está llevando a cabo una salida de pista o un accidente leve a propósito.

En mayo de 2021 la polémica fue la misma. La FIA estudió revisar la normativa de la bandera roja durante la clasificación para que el causante del incidente, fuera o no intencionado, viera cómo se le quitaba de forma automática el mejor tiempo si tenía el registro que otorga la pole provisional.

La FIA pretendía seguir el modelo de otras competiciones como la Indycar, la Fórmula E o la IMSA, que establecen que si el piloto que tiene el primer tiempo se ve envuelto en una bandera roja puede perder su mejor o sus dos mejores tiempos de ese tramo de la clasificación.

Si esto se aplicara se eliminarían las suspicacias sobre la intencionalidad o no de la acción, que cierra la sesión de forma anticipada. Pero nada ha cambiado, la FIA no tomó una decisión al respecto y un año después la polémica ha vuelto al mismo lugar donde se la dejó.

División de opiniones

Y es que viene de lejos. Uno de los primeros pilotos en generar este tipo de situaciones fue el heptacampeón Michael Schumacher. En el Gran Premio de Mónaco en 2006 forzó banderas amarillas al aparcar su coche en la zona de entrada a boxes, lo que no dejó mejorar a sus rivales. En este caso la interpretación de los comisarios fue que había habido intencionalidad, por lo que se sancionó al alemán y salió desde la última plaza de la parrilla.

Una postura con la que no todos coinciden, como Joaquín Verdegay, comisario de la FIA que dejó clara su postura en unas declaraciones a Marca. "Hoy en día hay herramientas de telemetría e imágenes para verificar si una acción es intencionada o no y me parece que imponer una penalización para todos los casos es matar moscas a cañonazos".

"Es presuponer que los pilotos son todos antideportivos, cuando es todo lo contrario, un gran campeón lo es porque respeta las normas y no se puede presuponer que las están infringiendo. Me parece bien hablar y estudiarlo, pero no me parece correcto objetivizar cualquier accidente, soy partidario de subjetivizarlos caso por caso", añadió.

En el otro lado se posicionó Toto Wolf, CEO de Mercedes, favorable a más revisiones y sanciones: "Es una regla inteligente que evitaría confusiones. Sería un buen incentivo asegurarse de que toda la polémica que provoca esta situación esté fuera de discusión. De esta forma nadie podría dudar".

División de opiniones entre los diferentes dirigentes, equipos y pilotos, pero ninguna decisión definitiva tomada por parte de la FIA hasta el momento. La próxima carrera, el Gran Premio de Canadá, servirá para comprobar si algunos pilotos siguen forzando banderas durante la clasificación y si los comisarios permiten este tipo de situaciones.

